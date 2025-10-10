Textron Aviation Inc. ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), hat heute eine zusätzliche Lösung für Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen für die Cessna Citation Longitude angekündigt, nachdem die Federal Aviation Administration (FAA) die ergänzende Musterzulassung (STC) von AeroMech für Starlink-Hochgeschwindigkeits-Internetverbindungen erteilt hat. Die STC von AeroMech nutzt die Konstellation von Starlink-Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn (LEO), um eine zuverlässigere Konnektivität über Land, Wasser und abgelegenen Gebieten zu gewährleisten, wo herkömmliches WLAN an Bord möglicherweise nicht verfügbar ist.

"Da Starlink nun als Nachrüstoption für Longitude-Kunden verfügbar ist, können diese eine schnelle und zuverlässige Konnektivität nutzen, die es ihnen ermöglicht, während des gesamten Fluges produktiv und in Verbindung zu bleiben", erklärte Brian Rohloff, Senior Vice President, Customer Support. "Die Cessna Citation Longitude bietet bereits jetzt ein außergewöhnliches Erlebnis mit ihrer geräuscharmen Kabine, ihrer erweiterten Reichweite und ihrer fortschrittlichen Avionik. Durch die Integration von Starlink wird dieses Erlebnis noch weiter verbessert, sodass Kunden sich ganz auf ihre Mission konzentrieren können, ohne Kompromisse bei der Konnektivität eingehen zu müssen."

Kunden können die Installation des Upgrades in nordamerikanischen Textron Aviation Service Centern und ausgewählten internationalen Service Centern vereinbaren. Die STC von AeroMech nutzt ein Starlink Aviation Kit, bestehend aus einem Aero Terminal (Antenne), einem Netzteil (PSU) und einem Wireless Access Point (WAP), und benötigt lediglich die Stromversorgung durch das Flugzeug. Erfahren Sie hier mehr über das Upgrade.

Über den Textron Aviation-Kundenservice

Textron Aviation ist mit seinen Marken Beechcraft und Cessna für sein konkurrenzloses globales Servicenetzwerk bekannt, das sich dem kompletten Lebenszyklus-Support widmet. Zusätzlich zu den umfangreichen firmeneigenen Standorten haben die Kunden von Textron Aviation Zugang zu einem globalen Netzwerk von mehr als 300 autorisierten Serviceeinrichtungen. Textron Aviation bietet außerdem ein mobiles Supportprogramm mit mehr als 40 mobilen Serviceeinheiten und Servicetechnikern vor Ort an. Weitere Informationen über die Serviceprogramme von Textron Aviation finden Sie unter http://txtav.com/en/service.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Über Starlink

Starlink ist die weltweit fortschrittlichste Satellitenkonstellation in der erdnahen Umlaufbahn und bietet zuverlässiges Breitband-Internet, das Streaming, Online-Gaming, Videoanrufe und vieles mehr unterstützt. Starlink wird von SpaceX entwickelt und betrieben. Als weltweit führender Anbieter von Startdienstleistungen und einziger Anbieter mit einer wiederverwendbaren Rakete der Orbitalklasse verfügt SpaceX über umfassende Erfahrung sowohl mit Raumfahrzeugen als auch mit Operationen im Orbit. Weitere Informationen finden Sie unter www.starlink.com und folgen Sie @Starlink auf X.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsatzprognosen enthalten oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Sachverhalte beschreiben können. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

