Die Cessna Citation M2 Gen2 mit Garmin Autothrottles hat vor Kurzem die Zulassung der Federal Aviation Administration (FAA) erhalten und bietet Piloten mehr Kontrolle sowie Präzision. Die Integration des Autothrottle-Systems von Garmin in die M2 Gen2 unterstützt die Fähigkeiten des meistgelieferten Leichtflugzeugs im Einstiegssegment zusätzlich, indem die Triebwerksleistung optimiert, das Flugmanagement vereinfacht und die gesamte Betriebseffizienz erhöht wird.

Cessna Citation M2 Gen2 with Garmin Autothrottles achieves FAA certification, bringing greater control and precision to pilots (Photo Credit: Textron Aviation).

Die Cessna Citation M2 Gen2 wird von Textron Aviation Inc., einem Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT), entwickelt und produziert..

Das Flugtestprogramm für die Citation M2 Gen2 mit Autothrottles umfasste nahezu 300 Flugteststunden und zahlreiche Zertifizierungstests gemäß den strengen Zulassungsstandards von Textron Aviation und der FAA.

"Der Erhalt der FAA-Zulassung für die Citation M2 Gen2 mit Garmin Autothrottles unterstreicht unser Bestreben, unserer Kundschaft Innovation und branchenführende Technologie bereitzustellen", sagte Chris Hearne, Senior Vizepräsident Technik und Programme. "Textron Aviation führt die Branche an, wenn es darum geht, neue Flugzeuge und Produktupgrades auf den Markt zu bringen seit 2013 wurden neun Businessjets zertifiziert."

Die Ergänzung der Garmin Autothrottles in der M2 Gen2 erhöht die Kontrolle für Piloten mit Funktionen zur Vermeidung von Grenzwertüberschreitungen und zur Warnung bei Abweichungen. Wird das System in einer Höhe von 400 Fuß über Grund aktiviert, sorgt es für einen reibungslosen Betrieb, indem es Fluggeschwindigkeit, Triebwerksleistung und Schub steuert, sodass das Flugzeug steigen, sinken oder die Flughöhe halten kann. Mit dieser fortschrittlichen Technologie erleben Piloten gleichmäßigere sowie besser vorhersehbare Flugprofile und erhalten mehr Kontrolle sowie Präzision während des Flugs.

Über die Cessna Citation M2 Gen2

Textron Aviations Investition in die Citation-M2-Plattform stärkt den Fokus des Modells auf Komfort sowie Produktivität für Piloten und Passagiere. Die M2 Gen2 verfügt über ein hochwertiges Innenraumdesign, Ambientebeleuchtung, beleuchtete Getränkehalter und einen optionalen seitlich angeordneten Klappsitz, der in zusätzlichen Stauraum umgewandelt werden kann. Neben hochwertigem Design liegt der Schwerpunkt der Kabine auch auf Produktivität, mit kabellosen Lademöglichkeiten sowie USB-A- und USB-C-Anschlüssen an jedem Kabinensitz. Im Cockpit wurden an der Position des Copiloten 7,6 cm (drei Zoll) zusätzliche Beinfreiheit für mehr Komfort geschaffen. Mit einer maximalen Reisegeschwindigkeit von 404 Knoten und einer Reichweite von 1.550 nautischen Meilen kann die M2 Gen2 auf Start- sowie Landebahnen mit einer Mindestlänge von 3.210 Fuß betrieben werden und steigt in 24 Minuten auf 41.000 Fuß. Das Flugzeug ist für den Ein-Pilot-Betrieb ausgelegt und verfügt über zwei Williams-FJ44-1AP-21-Triebwerke, Garmin-G3000-Avionik sowie Sitzplätze für sieben Passagiere.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Reise des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., unser kollektives Talent bei den Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Spezialmissionen, Militärtrainern und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser zuverlässiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Angelegenheiten beschreiben; diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

