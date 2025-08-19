EQS-News: HIVE Digital Technologies Ltd. / Schlagwort(e): Expansion

BUZZ High Performance Computing, eine Tochtergesellschaft von HIVE Digital, geht eine Partnerschaft mit Bell Canada ein, um fortschrittliche NVIDIA-KI-Infrastruktur für Kanada bereitzustellen



19.08.2025 / 13:34 CET/CEST

BUZZ High Performance Computing, eine Tochtergesellschaft von HIVE Digital Technologies LTD., geht eine Partnerschaft mit Bell Canada ein, um fortschrittliche souveräne NVIDIA-KI-Infrastruktur für Kanada bereitzustellen Diese Pressemitteilung ist eine "ausgewiesene Pressemitteilung" im Sinne des geänderten und neu gefassten Prospektnachtrags der Gesellschaft vom 14. Mai 2025 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024. Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - 19. August 2025) - BUZZ High Performance Computing ("BUZZ HPC"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (das "Unternehmen" oder "HIVE"), ein kanadischer KI-Cloud-Anbieter und NVIDIA Cloud-Partner, gab heute bekannt, dass BUZZ HPC am 3. August eine bevorzugte Partnerschaft mit Bell Canada, dem größten Telekommunikationsanbieter des Landes1, unterzeichnet hat, um über Bell AI Fabric eines der größten souveränen KI-Ökosysteme Kanadas bereitzustellen. BUZZ HPC wird den Regierungs- und Unternehmenskunden von Bell Zugang zu NVIDIA Ampere , NVIDIA Hopper und NVIDIA Blackwell GPU-Clustern bieten, die über das NVIDIA Quantum-2 InfiniBand-Netzwerk skalierbar sind. BUZZ HPCs groß angelegte NVIDIA-beschleunigte Recheninfrastruktur, die speziell für KI, maschinelles Lernen und wissenschaftliches Rechnen entwickelt wurde, wird in das fortschrittliche Glasfasernetzwerk, die Rechenzentren und das Partner-Ökosystem von Bell AI Fabric, darunter auch Cohere, integriert. Diese kombinierten Fähigkeiten unterstützen eine Reihe von Anwendungsfällen, darunter die Entwicklung grundlegender KI-Modelle und die Feinabstimmung bestehender Modelle - alles innerhalb Kanadas. Durch die Ausweitung der beschleunigten Recheninfrastruktur auf mehrere Provinzen gewährleistet die Zusammenarbeit eine echte landesweite Abdeckung. Kanadische Innovatoren erhalten Zugang zu leistungsstarkem NVIDIA-beschleunigten Computing, die in sicheren, kanadischen Einrichtungen untergebracht sind, die strenge Vorschriften zur Datenhoheit und Cybersicherheit erfüllen. "Souveränität ist der neue Standard für Cloud Computing, und diese Partnerschaft mit Bell markiert den Beginn einer neuen Ära für KI-Innovationen in Kanada. Mit der NVIDIA-beschleunigten Infrastruktur im Inland und einer globalen Präsenz für internationale Kunden sind wir einzigartig positioniert, um Kanada dabei zu unterstützen, seine Führungsrolle im Bereich KI auszubauen und gleichzeitig seine digitale Unabhängigkeit zu schützen." - Frank Holmes, Executive Chairman, BUZZ HPC "BUZZ und Bell sind von Grund auf souverän, um die Privatsphäre zu schützen und Innovatoren aller Art zuverlässige Leistung zu bieten. Als souveräner KI-Anbieter und NVIDIA Cloud-Partner gewährleistet unsere Integration mit Bell AI Fabric einen sicheren, skalierbaren Zugang zu beschleunigtem Computing in ganz Kanada, sodass Innovatoren global wettbewerbsfähige KI entwickeln können und gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre Daten behalten." - Craig Tavares, President und COO, BUZZ HPC "BUZZ HPC ist einer der wenigen kanadischen Cloud-Dienstleister mit einer speziell entwickelten KI-Cloud, der über Erfahrung im Betrieb von GPU-Clustern in großem Maßstab verfügt. Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit BUZZ HPC für seine KI-Infrastrukturlösungen - eine wichtige Ebene im Bell AI Fabric-Ökosystem, die unseren Kunden die fortschrittlichen Workloads in einer souveränen, privaten und sicheren kanadischen Einrichtung bereitstellt, die sie benötigen." - John Watson, Group President, Business Markets, AI und Ateko, Bell "Eine souveräne KI-Infrastruktur versorgt Kanadas Industrie mit der notwendigen Rechenleistung, um die Produktivität zu steigern, Innovationen zu fördern und wirtschaftliche Chancen zu schaffen. Die NVIDIA-Infrastruktur von BUZZ HPC bietet leistungsstarkes KI-Computing-Backbone, um Innovationen über Bell AI Fabric voranzutreiben." - Dave Salvator, Director, Accelerated Computing, NVIDIA Die Infrastruktur von BUZZ HPC wird noch in diesem Jahr mit einer 5-MW-Bereitstellung in Manitoba starten und anschließend auf andere Rechenzentren von Bell AI Fabric ausgeweitet werden. Diese Bereitstellungen sollen eine Vielzahl nationaler Ziele unterstützen: Sichere, souveräne KI : Die Daten- und Recheninfrastruktur verbleibt vollständig in kanadischen Einrichtungen, wodurch die vollständige Einhaltung der nationalen Gesetze zu Datenschutz und Datenhoheit gewährleistet ist.

: Die Daten- und Recheninfrastruktur verbleibt vollständig in kanadischen Einrichtungen, wodurch die vollständige Einhaltung der nationalen Gesetze zu Datenschutz und Datenhoheit gewährleistet ist. Landesweiter Zugang zu fortschrittlichen KI-Tools : Modernstes NVIDIA-beschleunigtes Computing und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke werden in mehreren Provinzen eingesetzt, beginnend mit Manitoba.

: Modernstes NVIDIA-beschleunigtes Computing und Hochgeschwindigkeitsnetzwerke werden in mehreren Provinzen eingesetzt, beginnend mit Manitoba. Verbesserte Innovation und Wettbewerbsfähigkeit : Kanadische Unternehmen, Forschende und Behörden können vor Ort erstklassige KI-Lösungen entwickeln und gleichzeitig ihre globale Wettbewerbsfähigkeit erhalten.

: Kanadische Unternehmen, Forschende und Behörden können vor Ort erstklassige KI-Lösungen entwickeln und gleichzeitig ihre globale Wettbewerbsfähigkeit erhalten. Nachhaltiges, skalierbares Wachstum: Die mit grüner Energie betriebene Infrastruktur ist für eine langfristige Expansion ausgelegt und unterstützt einen umweltbewussten Weg zur KI-Entwicklung. Diese Partnerschaft bildet eine umfassende KI-Lösung für das Bell AI Fabric-Ökosystem. BUZZ HPC stellt die grundlegende Hardware-Ebene für große KI-Workloads bereit, Cohere liefert maßgeschneiderte große Sprachmodelle, Ateko bietet spezialisierte professionelle Dienstleistungen und Bell stellt Kanadas fortschrittlichstes Netzwerk und Rechenzentrums-Backbone zur Verfügung. All diese Komponenten arbeiten zusammen, um Kanadas Führungsrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz auszubauen. Über BUZZ HPC BUZZ High Performance Computing (BUZZ HPC), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) und ein NVIDIA Cloud Partner, bietet Cloud-Services für Unternehmen und groß angelegte NVIDIA-GPU-Cluster. Die Plattform unterstützt eine Reihe von Managed Services, darunter Kubernetes, Slurm, virtuelle Maschinen und Bereitstellungen von Bare-Metal-Systemen, die für KI, maschinelles Lernen und wissenschaftliche Workloads optimiert sind. BUZZ HPC hat seinen Hauptsitz in Kanada und ist weltweit tätig. Das Unternehmen ist eine der ersten und wenigen kanadischen souveränen KI-Plattformen, die in großem Maßstab betrieben werden. Seit 2017 hat das Unternehmen Supercomputing-Umgebungen in Kanada und den nordischen Ländern eingerichtet. Seine Tier-3+-Rechenzentren, die vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden und mit extrem niedriger Power Usage Effectiveness (PUE, Stromverbrauchseffektivität) entwickelt wurden, beherbergen Tausende von GPUs in Industriequalität in Nordamerika und Europa, die für das Training, die Feinabstimmung und die Inferenz von KI-Modellen verwendet werden. Durch seine Green GPU-Initiative verbindet BUZZ HPC KI-Innovation mit Nachhaltigkeit und bietet lokales Fachwissen und eine globale Infrastruktur. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.buzzhpc.ai . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Craig Tavares, President und COO von BUZZ HPC Tel.: (604) 664-1078 Über Bell Bell ist Kanadas größtes Kommunikationsunternehmen1 und bietet fortschrittliche Breitband-Internet-, Mobilfunk-, TV-, Medien- und Geschäftskommunikationsdienste an. Bell wurde 1880 in Montréal gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von BCE Inc. Weitere Informationen finden Sie unter Bell.ca oder BCE.ca . Durch Bell for Better investieren wir in eine bessere Gegenwart und Zukunft, indem wir den sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand unserer Gemeinden fördern. Dazu gehört die Initiative "Bell Let's Talk", die sich mit nationalen Aufklärungs- und Anti-Stigma-Kampagnen wie dem "Bell Let's Talk Day" für die psychische Gesundheit in Kanada einsetzt und Bell mit erheblichen Mitteln für Initiativen in den Bereichen Gemeindepflege und -zugang, Forschung und Führungskräfteentwicklung im ganzen Land unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Bell.ca/LetsTalk . 1 Basierend auf dem Gesamtumsatz und der Gesamtzahl der Kundenanschlüsse. Über HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. wurde 2017 gegründet und entwickelt und betreibt nachhaltige Blockchain- und KI-Infrastrukturen, die mit Strom aus erneuerbarer Wasserkraft betrieben werden. Mit einer globalen Präsenz in Kanada, Schweden und Paraguay hat sich HIVE der operativen Exzellenz, der Führungsrolle im Bereich grüne Energie und der Schaffung langfristiger Werte für seine Aktionäre und die Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, verschrieben. Weitere Informationen finden Sie unter hivedigitaltech.com und https://www.buzzhpc.ai . Nathan Fast, Director of Marketing and Branding Frank Holmes, Executive Chairman Aydin Kilic, President & CEO Tel.: (604) 664-1078 Im deutschsprachigen Raum AXINO Capital GmbH Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Tel.: +49-711-82 09 72 11 Mail: office@axino.com Web: www.axino.com Portal: www.axinocapital.de Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Informationen Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen über Folgendes enthalten können: die erwarteten Vorteile der Partnerschaft zwischen BUZZ HPC und Bell Canada; die erwartete Bereitstellung, den Zeitplan, die Kapazität und die Erweiterung der NVIDIA-beschleunigten Infrastruktur von BUZZ HPC; die potenziellen Auswirkungen auf die kanadische KI-Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum; die Einhaltung von Datenschutz-, Cybersicherheits- und Datenhoheitsvorschriften; die Nutzung erneuerbarer Energien; sowie alle anderen zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen Prognosen und Vorhersagen sowie den Annahmen und Überzeugungen des Managements, darunter die Annahme, dass die Partnerschaft wie geplant fortgesetzt wird, die Infrastruktur innerhalb des erwarteten Zeitrahmens und des Budgets bereitgestellt wird, die Nachfrage nach KI-Computing weiter steigen wird und die regulatorischen Anforderungen den aktuellen Erwartungen entsprechen werden, sowie anderen damit verbundenen Risiken, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlicher dargelegt sind. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: das Risiko, dass sich die Zeitpläne für die Bereitstellung ändern können; dass die Kosten die Erwartungen übersteigen können; dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur geringer ausfallen kann als erwartet; dass Partnerschaften oder behördliche Genehmigungen nicht wie erwartet zustande kommen können; sowie die Risikofaktoren, die in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beschrieben sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.



