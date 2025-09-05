Am 4. September 2025 haben die Rigaku Corporation, ein globaler Lösungspartner für Röntgenanalysesysteme und ein Unternehmen der Rigaku Holdings Corporation (Hauptsitz: Akishima, Tokio; President und CEO: Jun Kawakami; im Folgenden "Rigaku"), die Universität Kyoto (Hauptcampus: Kyoto; President: Nagahiro Minato; im Folgenden "Universität Kyoto") und JEOL Ltd. (Hauptsitz: Akishima, Tokio; President und CEO: Izumi Oi, im Folgenden "JEOL") eine Vereinbarung zur Gründung einer Organisation für offene Innovation abgeschlossen. Ziel dieser Initiative ist es, die jeweiligen Stärken zu nutzen, gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchzuführen und qualifiziertes Personal auszubilden.

Das neu gegründete RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core ist eine gemeinsame Forschungseinrichtung, die innerhalb des Analysezentrums des Instituts für integrierte Zell-Materialwissenschaften (Kyoto University iCeMS) gegründet wurde.

RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core wird innovative Methoden der Molekülstrukturanalyse anwenden, wobei der Schwerpunkt auf der Elektronenstrahldiffraktion von Nanokristallen liegt. Insbesondere wird die gemeinsame Forschungseinrichtung eine Messumgebung bereitstellen, um die Suche nach Funktionen in neuen Materialien mithilfe von Werkzeugen wie XtaLAB Synergy-ED zu beschleunigen. (XtaLAB Synergy-ED ist eine völlig neue Plattform für Elektronenbeugung und -integration, die die Monokristall-Röntgenstrukturanalysetechnologie von Rigaku mit der Transmissionselektronenmikroskopietechnologie von JEOL kombiniert.)

Auf diese Weise möchte RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core die Grundlagenforschung vorantreiben, Forschungsergebnisse an die Gesellschaft zurückgeben und qualifiziertes Personal ausbilden, um so durch die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie zu Innovationen beizutragen.

RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core ist eine Forschungs- und Entwicklungseinrichtung, die sich der Förderung der Materialwissenschaft durch offene Innovation widmet. Mit Schwerpunkt auf Nanokristallmaterialien, die durch die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie entdeckt wurden, strebt RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core den Aufbau einer Plattform an, um die Beziehungen zwischen Struktur und Funktion dieser Materialien aufzuklären und Anwendungen für sie zu entwickeln.

Überblick über die Vereinbarung und die gemeinsame Forschungseinrichtung Vertragsdauer: Vom 4. September 2025 bis zum 31. März 2028 Vertragsverlängerung möglich Übersicht über die gemeinsame Forschungseinrichtung: RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core Gemeinsame Forschungseinrichtung gegründet innerhalb des iCeMS-Analysezentrums der Universität Kyoto

Kommentare

Jun Kawakami

President CEO, Rigaku

Ich freue mich sehr, dass Rigaku gemeinsam mit der Universität Kyoto und JEOL diese neue Forschungs- und Entwicklungsbasis aufbauen konnte. Seit seiner Gründung hat Rigaku durch Fortschritte in der Strukturanalysetechnologie stolz zum wissenschaftlichen Fortschritt beigetragen. Durch den Einsatz der Elektronenbeugung von Nanokristallen wird RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core die Entwicklung dieser Technologie und die Forschung zu ihren Anwendungsmöglichkeiten beschleunigen. Wir freuen uns darauf, dass durch diese akademisch-industrielle Partnerschaft gewonnene Wissen an die Gesellschaft zurückzugeben und es für die Ausbildung der nächsten Generation qualifizierter Fachkräfte zu nutzen, von denen die Zukunft abhängt.

Nagahiro Minato

President, Universität Kyoto

Mit der Gründung des RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core haben sich diese drei Partner Rigaku, JEOL und die Universität Kyoto zusammengeschlossen, um durch offene Innovation die Spitzenforschung und -entwicklung voranzutreiben. Diese Initiative ist von großer Bedeutung, da sie mit der Ausrichtung der Universität übereinstimmt, sich mit Herstellern von Analysegeräten zum Konzept einer zentralen Einrichtung für die Universität Kyoto im Rahmen des Plans für die Universität für internationale Forschungsexzellenz zusammenzuschließen. Wir haben hohe Erwartungen, dass diese Bemühungen zu einer Stärkung der Forschung, Innovation und Entwicklung von herausragendem Personal führen werden. Darüber hinaus werden die Ergebnisse dieses Projekts die wissenschaftlichen, technologischen und industriellen Grundlagen nicht nur der drei Partner, sondern Japans insgesamt stärken und Durchbrüche bei der Suche nach Lösungen für gesellschaftliche Probleme unterstützen. Die Universität Kyoto wird alle Anstrengungen unternehmen, um den Erfolg des RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core sicherzustellen.

Izumi Oi

President CEO, JEOL

Die Gründung des RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core in Zusammenarbeit mit der Universität Kyoto und Rigaku ist eine wichtige Initiative, um die Gesellschaft mit revolutionären strukturanalytischen Technologien auszustatten. Durch die Entwicklung von Elektronenbeugungsgeräten unter Verwendung der Transmissionselektronenmikroskopie-Technologie möchte JEOL die Strukturanalyse von Nanokristallen vorantreiben und die Aufklärung der Funktionen neuer Materialien beschleunigen. Durch die technologischen Innovationen, die durch diese Bemühungen vorangetrieben werden, und die daraus resultierenden Produkte und Technologien wird RIGAKU/JEOL-iCeMS Innovation Core die angewandte Forschung in einer Vielzahl von Bereichen unterstützen, darunter Biowissenschaften, Umwelt, Energie und mehr, und so zum wissenschaftlichen Fortschritt und zur gesellschaftlichen Entwicklung beitragen.

