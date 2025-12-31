Frauenfeld - Der Spezialfahrzeughersteller Aebi Schmidt Group hat die Produktion der US-Firma Meyer Products in einen anderen US-Bundesstaat verlegt. Die Herstellung von Lastwagen-Schneepflügen wurde von East Cleveland, Ohio, nach Monroe, Wisconsin, in das Werk von Monroe Truck Equipment verlegt, wie das Unternehmen am Dienstag auf seiner Homepage bekannt gab. Damit sollen die Effizienz, die Qualitätsprozesse und das langfristige Wachstum verbessert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab