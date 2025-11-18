Die Nitto Denko Corporation (Hauptsitz: Osaka, Japan; President: Hideo Takasaki; nachfolgend "Nitto")(TOKYO:6988) freut sich, die Verlängerung ihrer Partnerschaft mit der ATP um weitere fünf Jahre bis 2030 bekanntzugeben. Im Rahmen dieser erneuerten Vereinbarung wird Nitto seine Rolle als Titelsponsor der Nitto ATP Finals dem Saisonabschlussturnier in Zusammenarbeit mit der ATP und dem italienischen Tennis- und Padelverband (FITP) fortführen. Durch das Sponsoring dieses Turniers, das als eines der nachhaltigsten Events der ATP Tour gilt, möchte Nitto inspirieren und begeistern und gleichzeitig seinen Wachstumskurs als globales Unternehmen fortsetzen.

Seit 2017 ist Nitto Titelsponsor der Nitto ATP Finals dem Höhepunkt der Profi-Tennissaison der Herren, an dem die acht bestplatzierten Einzelspieler und acht besten Doppelteams der Welt teilnehmen. Das Turnier wird bis 2030 weiterhin in Italien ausgetragen.

Nitto strebt mit seiner Geschäftsstrategie die weltweite Marktführerschaft in verschiedenen Bereichen an. In diesem Sinne weist das Unternehmen Gemeinsamkeiten mit dem Saisonfinale im Herren-Profi-Tennis auf, bei dem die besten Spieler der Welt sich der Herausforderung stellen, um den prestigeträchtigsten Titel der ATP Tour zu kämpfen.

Die Partnerschaft mit dem Turnier versetzt Nitto in die Lage, als globales Unternehmen größere Fortschritte zu machen und gemeinsam mit den Kunden Innovationen zu schaffen. Nitto setzt durch die Generierung von wesentlichem Mehrwert seinen globalen Wachstumskurs fort.

Hideo Takasaki, President und CEO von Nitto, sagte:

"Wir freuen uns, unseren Stakeholdern mitteilen zu können, dass wir Titelsponsor der Nitto ATP Finals bleiben. Seit Beginn unserer Partnerschaft im Jahr 2017 haben wir konsequent die Spieler unterstützt, die nach Höchstleistungen streben, da wir hier Parallelen zu unserer eigenen Strategie Global Niche Top erkennen. Darüber hinaus hat das mutige Angehen von Herausforderungen seitens der Spieler eine Challenge-getriebene Unternehmenskultur innerhalb der Nitto-Gruppe gefördert, die über organisatorische Grenzen hinausgeht und für uns eine tiefgreifende Quelle der Inspiration darstellt. Wir streben weiterhin nach Wachstum und hoffen, dass dieses Turnier Fans auf der ganzen Welt begeistern und inspirieren wird."

Eno Polo, CEO der ATP, sagte:

"Nitto ist seit fast einem Jahrzehnt ein Partner, auf den wir uns verlassen. Sein Engagement für die Nitto ATP Finals hat dazu beigetragen, dass sie zu dem geworden sind, was sie heute sind ein Weltklasse-Erlebnis für Fans und Spieler. Der Einfluss des Unternehmens geht jedoch noch weiter es hat sich die Nachhaltigkeit voll und ganz zu eigen gemacht und ist federführend bei der Gestaltung eines Events, das echte, positive Veränderungen bewirkt. Wir sind stolz darauf, weiterhin mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der ebenso entschlossen ist, unseren Sport auf ein neues Niveau zu heben."

Über die ATP

Als weltweiter Dachverband des professionellen Herrentennis hat es sich die ATP zur Aufgabe gemacht, dem Tennissport zu dienen. Die ATP unterhält eine Milliarde Fans weltweit, präsentiert die besten Spieler der Welt bei den prestigeträchtigsten Turnieren und inspiriert die nächste Generation von Fans und Spielern. Vom United Cup in Australien bis nach Europa, Amerika und Asien kämpfen die Stars des Sports bei ATP Masters 1000, 500 und 250 Events und Grand Slams um Titel und PIF ATP Rankings-Punkte. Alle Wege führen zu den Nitto ATP Finals, dem prestigeträchtigen Saisonfinale, das in Turin, Italien, ausgetragen wird.

Das Turnier, an dem nur die acht bestplatzierten Einzelspieler und acht besten Doppelteams der Welt teilnehmen, ist auch Schauplatz der offiziellen Ehrung der ATP-Weltranglistenersten zum Jahresende, präsentiert von PIF der höchsten Auszeichnung im Tennis. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:www.ATPTour.com.

Über Nitto (Nitto Denko Corporation)

Nitto ist ein Hersteller von Hochleistungsmaterialien, der seit seiner Gründung im Jahr 1918 acht Kerntechnologien entwickelt hat und diese nutzt, um weltweit eine vielfältige Palette an Produkten und Dienstleistungen anzubieten. Dazu gehören optische Materialien wie Polarisationsfilme für Anzeigegeräte, Leiterplatten, Industrieklebebänder und Produkte für den medizinischen Bereich. Geleitet von seinem Markenslogan "Innovation für Kunden" ist Nitto bestrebt, einen wesentlichen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen und gleichzeitig zu einer nachhaltigen globalen Umwelt und einer bereicherten menschlichen Gesellschaft beizutragen.

