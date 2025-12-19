Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (Hauptsitz: Chuo-ku, Tokio; President CEO: Toshiaki Nagasato) gab heute bekannt, dass eine Partnerschaftsvereinbarung mit MBC BioLabs unterzeichnet wurde, einer Privatfirma, die die Entwicklung von biotechnischen Startup-Unternehmen in der Umgebung der San Francisco Bay im US-Bundesstaat Kalifornien unterstützt.

MBC BioLabs stellt vollumfänglich ausgestattete Forschungsanlagen und eine unterstützende Gemeinschaft bereit, die biotechnischen Unternehmern bei der beschleunigten Umsetzung vom Konzept zum Unternehmen behilflich sind. In der Gegend ansässige Firmen brauchen sich nicht mit dem Aufbau und Unterhalt einer Laborinfrastruktur zu befassen und können sich darum frühzeitig auf Forschung und Entwicklung konzentrieren und die Kommerzialisierung effizient vorantreiben.

Mit dieser Partnerschaft wird Meiji Seika Pharma seine offenen Innovationsinitiativen weiter vorantreiben und seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit in den prioritären Therapiegebieten stärken: Infektionskrankheiten, hämatologische Erkrankungen und immun-entzündliche Erkrankungen. Durch die Zusammenarbeit mit den Unternehmern und der Startup-Community bei MBC BioLabs will das Unternehmen innovative Arzneimittelentdeckung betreiben und die Kooperation mit Dritten beschleunigen.

"Wir möchten unsere Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Arzneimittelentdeckung mit neuer Energie versorgen, indem wir neue Ideen aus globalen Innovationsaktivitäten schöpfen und die Zusammenarbeit mit Innovations-Hubs in Japan und in anderen Ländern vertiefen. Die Partnerschaft mit MBC BioLabs, das auf eine nachweisliche Erfolgsgeschichte der Identifizierung zahlreicher Startups zurückblicken kann, die zur Kommerzialisierung geführt wurden, ist ein bedeutender Schritt vorwärts bei diesen Bemühungen", erklärte Takeshi Naruse, Managing Executive Officer und Leiter der Abteilung FuE bei Meiji Seika Pharma.

"MBC BioLabs freut sich sehr über die Partnerschaft mit Meiji Seika Pharma, mit der Unternehmer befähigt und die Innovationen von Meiji in das US-amerikanische Biotechnologieumfeld eingebracht werden sollen", sagte Flavia Nachbar, Director of Alliances bei MBC BioLabs. "Diese Zusammenarbeit spiegelt unsere gemeinsame Auffassung wider, dass kühne naturwissenschaftliche Arbeit zusammen mit den richtigen Ressourcen und Beziehungen die Gesundheit der Menschen in der ganzen Welt transformieren kann."

Über MBC BioLabs

MBC BioLabs ist ein führender biowissenschaftlicher Inkubator, der Biotech-Unternehmen in der Frühphase die für den Erfolg notwendigen Ressourcen und Unterstützung bereitstellt. Durch sein Netzwerk aus hochmodernen Labors, Industriepartnerschaften und einer engagierten Gemeinschaft von Biounternehmern versetzt MBC BioLabs Startups in die Lage, ihre Forschung zu beschleunigen und bahnbrechende Ideen in transformative Therapien umzusetzen. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2013 hat MBC BioLabs die Gründung und das Wachstum von über 500 Unternehmen unterstützt. Diese Unternehmen haben 176 Programme in die Klinik gebracht, 17 zugelassene Diagnostika entwickelt, 135 Produkte auf den Markt gebracht und Finanzmittel in Höhe von mehr als 20 Milliarden USD beschafft. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mbcbiolabs.com

Über Meiji Seika Pharma

Seit Meiji Seika Pharma im Jahr 1946 Penicillin auf den Markt gebracht hat, liefert das Unternehmen wirksame und hochwertige pharmazeutische Produkte, darunter Therapeutika und Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten, Therapeutika für Erkrankungen des zentralen Nervensystems und Generika. Um verschiedene medizinische Behandlungslücken zu decken, ist das Unternehmen bestrebt, Therapien der nächsten Generation zu schaffen, indem es seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf diverse Prioritätsbereiche konzentriert: Infektionskrankheiten, hämatologische Erkrankungen und immun-entzündliche Erkrankungen, wobei offene Innovation aktiv gefördert wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.meiji.com/global/pharmaceuticals.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251218651071/de/

Contacts:

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Dr. Tomoaki Yoshikawa, PhD

R&D Strategy, Meiji Seika Pharma Co. Ltd.

E-Mail: meiji_partnering@meiji.com