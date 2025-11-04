Paris (www.fondscheck.de) - Japan ist "in", so Richard Kaye, Portfoliomanager für japanische Aktien bei der Fondsboutique Comgest im Kommentar zum Comgest Growth Japan Fonds (ISIN IE0004767087/ WKN 631026).Das Land der aufgehenden Sonne punkte nicht nur mit Lifestyle-Marken wie Uniqlo oder Sony ("Cool Japan"), sondern ebenso als Urlaubsdestination mit mehr als 37 Millionen Touristen jährlich und zunehmend auch als Anlageziel. Allein in der ersten Oktoberwoche habe das japanische Finanzministerium Zuflüsse von über 16 Milliarden US-Dollar in japanische Aktien von ausländischen Investoren verzeichnet - den höchsten Wochenzufluss seit 2005. Der Amtsantritt von Japans erster Premierministerin Sanae Takaichi am 21. Oktober sei von den Anlegern ebenfalls positiv bewertet worden. Sie würden mit Frau Takaichi eine Wiederbelebung des Abenomics-Ansatzes mit Schwerpunkt auf Deregulierung, Wachstumsförderung und wirtschaftlicher Stabilität verknüpfen. ...

