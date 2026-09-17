Plüschtiere, Figuren und vieles mehr, inspiriert von der beliebten Welt von"Hello Kitty and Friends", kommen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika auf den Markt

Jazwares, eines der weltweit führenden Spielzeugunternehmen, gab heute den Abschluss einer Lizenzvereinbarung mit der Sanrio GmbH bekannt, durch die die erfolgreiche Spielzeugreihe "Hello Kitty and Friends" von Jazwares auf Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) ausgeweitet wird. Die Vereinbarung wird die beliebten Figuren "Hello Kitty and Friends" von Sanrio durch verspielte, fantasievolle Produkte, die speziell für Kinder und Sammler entwickelt wurden, noch mehr Fans in der Region zugänglich machen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260916842989/de/

Jazwares partners with Sanrio to expand its Hello Kitty and Friends range to EMEA

Die Kollektion aus trendigen Plüschtieren und Figuren, Spielsets, Fahrzeugen sowie saisonalen Artikeln ist in den wichtigsten EMEA-Märkten erhältlich und präsentiert Hello Kitty in neuem Gewand zusammen mit ihren bei den Fans beliebten Freunden, darunter Cinnamoroll, Kerokerokeroppi, Pompompurin, Tuxedosam, My Melody, Kuromi, Pochacco, Bad Badtz-Maru und Little Twin Stars.

"Hello Kitty and Friends verfügt über eine wahrhaft generationenübergreifende, weltweite Fangemeinde und festigt damit seinen Platz als eine der ikonischsten Marken der Welt. Angesichts der spannenden Pläne von Sanrio für das Jahr 2026 und darüber hinaus freuen wir uns sehr, unsere Partnerschaft auszuweiten und weiter zu festigen, um die Vertriebsrechte für Spielzeug in der gesamten EMEA-Region einzubeziehen, wo die Marke eine äußerst engagierte Fangemeinde hat", sagte Jonny Taylor, SVP EMEA APAC. "Wir freuen uns darauf, den Verbrauchern in der gesamten Region noch viele Jahre lang unser erstklassiges Spielzeugsortiment anbieten zu können."

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Jazwares, um Fans in der gesamten EMEA-Region die legendären, hochwertigen Spielzeuge des Unternehmens anzubieten von Plüschtieren bis hin zu Spielsets und vielem mehr. Diese Partnerschaft stärkt unsere Präsenz im Spielzeugbereich und erweitert gleichzeitig die Reichweite von Hello Kitty und ihren Freunden in der gesamten Region", erklärte Silvia Figini, Chief Operating Officer bei Sanrio EMEA, Indien und Ozeanien sowie Mr Men weltweit. "Sanrio basiert auf bedeutungsvollen, dauerhaften Beziehungen, und gemeinsam freuen wir uns darauf, unsere Fangemeinde zu vergrößern und diese besondere Verbundenheit auf künftige Generationen auszuweiten."

Hello Kitty, eine der weltweit bekanntesten Ikonen, feierte vor mehr als 50 Jahren ihr Debüt und ist bis heute ein fester Bestandteil der Popkultur, der von Fans aller Generationen geliebt wird. Die Spielzeugreihe "Hello Kitty and Friends" von Jazwares verkörpert die Kernwerte der Marke Freundschaft, Freundlichkeit und Inklusivität und greift den für Sanrio typischen "Kawaii"-Stil sowie den verspielten, farbenfrohen Charakter durch eine breite Palette an Spielzeugen und Sammlerstücken auf. Der Ausbau der Partnerschaft zwischen Sanrio und Jazwares baut auf dem Erfolg der ersten Produktreihe auf, die verschiedene Kategorien umfasste und 2024 erstmals in Nord- und Südamerika vorgestellt wurde.

Weitere Informationen zu Hello Kitty and Friends sowie zu anderen Produkten und Spielzeugserien finden Sie bei Jazwares auf LinkedIn, X, Instagram, Facebook und www.jazwares.com

ÜBER SANRIO

Sanrio ist ein weltweit tätiges Lifestyle- und Unterhaltungsunternehmen, das vor allem für seine beliebten Figuren wie Hello Kitty, Cinnamoroll, Kuromi, My Melody, Pompompurin und Gudetama bekannt ist. Seit seiner Gründung im Jahr 1960 verfolgt Sanrio die Unternehmensphilosophie "Minna Nakayoku" (Gemeinsam gut auskommen). Heute ist Sanrio in über 130 Ländern und Regionen vertreten und baut seinen globalen Einfluss in der Unterhaltungsbranche durch Konsumgüter, digitale Inhalte und immersive Erlebnisse weiter aus. Geleitet von der Vision "One World, Connecting Smiles." hat sich Sanrio zum Ziel gesetzt, Menschen zum Lächeln zu bringen einen nach dem anderen und den Kreis des Glücks noch weiter auszudehnen. Im Zuge seiner Entwicklung zu einem globalen Anbieter von IP-Plattformen strebt Sanrio danach, neue Werte in der Unterhaltungsbranche zu schaffen. Um mehr über Sanrio zu erfahren, besuchen Sie bitte sanrio.eu und folgen Sie uns auf Youtube und Instagram.

ÜBER JAZWARES

Jazwares, ein Unternehmen der Berkshire Hathaway-Gruppe, ist ein weltweit führender Spielzeughersteller mit einem umfangreichen Portfolio an eigenen und lizenzierten Marken. Das 1997 gegründete Unternehmen Jazwares fördert das fantasievolle Spielen und legt dabei besonderen Wert darauf, neue und relevante Trends zu erkennen und diese in hochwertige Produkte für Verbraucher aller Altersgruppen umzusetzen. Jazwares begeistert Verbraucher durch innovative Spielerlebnisse mit beliebten Marken wie Squishmallows, Pokémon, Hello Kitty, Star Wars, Five Nights at Freddy's, Disney, BumBumz und BLDR. Neben Spielzeug umfasst das Angebot Kostüme, Spiele und Kissen. Jazwares hat seinen Hauptsitz in Plantation, Florida, unterhält Niederlassungen weltweit und vertreibt seine Produkte in über 100 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.jazwares.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Instagram und Facebook.

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Senior Brand Marketing Director, Europa

apainter@jazwares.com