Das Instrument 3F5 HK0817039453 CHINA JINMAO HLDGS GR.LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 16.09.2026

The instrument 3F5 HK0817039453 CHINA JINMAO HLDGS GR.LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.09.2026 and ex capital adjustment on 16.09.2026



Das Instrument CWF SG2C90967473 ONEAPEX LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 16.09.2026

The instrument CWF SG2C90967473 ONEAPEX LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.09.2026 and ex capital adjustment on 16.09.2026



Das Instrument D4G0 CA23809L2075 DATAMETREX AI LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 16.09.2026

The instrument D4G0 CA23809L2075 DATAMETREX AI LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.09.2026 and ex capital adjustment on 16.09.2026



Das Instrument WRE1 AU0000090060 EUROPA MET. LTD DEF. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 15.09.2026 und ex Kapitalmassnahme am 16.09.2026

The instrument WRE1 AU0000090060 EUROPA MET. LTD DEF. EQUITY is traded cum capital adjustment on 15.09.2026 and ex capital adjustment on 16.09.2026





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