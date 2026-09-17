The following instruments on XETRA do have their first trading 17.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.09.2026
Aktien
1 CNE100007DY4 Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd.
2 AU000000CDT3 Castle Minerals Ltd.
3 CA1169151091 Brutus Mining Inc.
4 DE000A41YHG1 Alzchem Group AG
5 AU0000484420 Europa Metals Ltd.
6 US47010C8543 Jaguar Health Inc.
Anleihen/ETF
1 US44891CEXXX Hyundai Capital America
2 XS3506241XXX Sandoz Finance B.V.
3 XS3508768XXX Volkswagen Bank GmbH
4 XS3515070XXX MOL Nyrt.
5 US03040WBXXX American Water Capital Corp.
6 US45939FAXXX International Development Association
7 XS3507647XXX Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
8 DE000CZ46XXX Commerzbank AG
9 XS3508765XXX Volkswagen Bank GmbH
10 XS3504736XXX ZF Europe Finance B.V.
11 DE000A5ENXXX Bremen, Freie Hansestadt
12 EU000A4E0XXX Europäische Union
13 US44891CEXXX Hyundai Capital America
14 XS3508755XXX Volkswagen Bank GmbH
15 IE000SKTEXXX Infrastructure Capital S&P 500 Option Income UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.09.2026
Aktien
1 CNE100007DY4 Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co. Ltd.
2 AU000000CDT3 Castle Minerals Ltd.
3 CA1169151091 Brutus Mining Inc.
4 DE000A41YHG1 Alzchem Group AG
5 AU0000484420 Europa Metals Ltd.
6 US47010C8543 Jaguar Health Inc.
Anleihen/ETF
1 US44891CEXXX Hyundai Capital America
2 XS3506241XXX Sandoz Finance B.V.
3 XS3508768XXX Volkswagen Bank GmbH
4 XS3515070XXX MOL Nyrt.
5 US03040WBXXX American Water Capital Corp.
6 US45939FAXXX International Development Association
7 XS3507647XXX Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
8 DE000CZ46XXX Commerzbank AG
9 XS3508765XXX Volkswagen Bank GmbH
10 XS3504736XXX ZF Europe Finance B.V.
11 DE000A5ENXXX Bremen, Freie Hansestadt
12 EU000A4E0XXX Europäische Union
13 US44891CEXXX Hyundai Capital America
14 XS3508755XXX Volkswagen Bank GmbH
15 IE000SKTEXXX Infrastructure Capital S&P 500 Option Income UCITS ETF
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