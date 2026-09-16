Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000090060 Europa Metals Ltd. 16.09.2026 AU0000484XXX Europa Metals Ltd. 17.09.2026 Tausch 12:1
US47010C8626 Jaguar Health Inc. 16.09.2026 US47010C8XXX Jaguar Health Inc. 17.09.2026 Tausch 15:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000090060 Europa Metals Ltd. 16.09.2026 AU0000484XXX Europa Metals Ltd. 17.09.2026 Tausch 12:1
US47010C8626 Jaguar Health Inc. 16.09.2026 US47010C8XXX Jaguar Health Inc. 17.09.2026 Tausch 15:1
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