The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.09.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.09.2026
.
ISIN Name
AU0000090060 EUROPA MET. LTD DEF.
CA92859L2012 VIZSLA ROYALTIES NEW
DE000A2YNT30 ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
US47010C8626 JAGUAR HEALTH 26 DL-,0001
XS2335553XXX LEVERAGE SHARES 3XDIS ETP
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.09.2026
.
ISIN Name
AU0000090060 EUROPA MET. LTD DEF.
CA92859L2012 VIZSLA ROYALTIES NEW
DE000A2YNT30 ALZCHEM GROUP AG INH O.N.
US47010C8626 JAGUAR HEALTH 26 DL-,0001
XS2335553XXX LEVERAGE SHARES 3XDIS ETP
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