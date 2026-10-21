|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADRAD HOLDINGS LIMITED
|AU0000237174
|0,0366 AUD
|EUR
|ALGOMA CENTRAL CORPORATION
|CA0156441077
|1 CAD
|EUR
|ALLWYN AG
|GRS419003009
|-
|0,2 EUR
|CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT
|AU0000030645
|0,045 AUD
|EUR
|CISCO SYSTEMS INC
|US17275R1023
|0,42 USD
|EUR
|GENTEX CORPORATION
|US3719011096
|0,12 USD
|EUR
|INVESTMENT AB OERESUND
|SE0008321608
|3,7 SEK
|0,3327 EUR
|JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD ADR
|US4711154025
|0,65 USD
|EUR
|JET2 PLC
|GB00B1722W11
|0,124 GBP
|EUR
|KELSIAN GROUP LIMITED
|AU0000186678
|0,1429 AUD
|EUR
|LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD G ...
|US52678P2056
|0,8137 CNY
|EUR
|LINEAGE INC
|US53566V1061
|0,5325 USD
|EUR
|LINEAGE INC
|US53566V1061
|0,533 USD
|EUR
|LITHIUM ARGENTINA AG
|CH1403212751
|0,0288 CAD
|EUR
|PROSPECT CAPITAL CORPORATION
|US74348T1025
|0,035 USD
|EUR
|QUEST DIAGNOSTICS INC
|US74834L1008
|0,86 USD
|EUR
|REECE LIMITED
|AU000000REH4
|0,1914 AUD
|EUR
|REMY COINTREAU SA ADR
|US7596551033
|0,086 USD
|EUR
|RESTORE PLC
|GB00B5NR1S72
|0,026 GBP
|EUR
|ROGERS SUGAR INC
|CA77519R1029
|0,09 CAD
|EUR
|ROPER TECHNOLOGIES INC
|US7766961061
|0,91 USD
|EUR
|TRANSCONTINENTAL INC
|CA8935781044
|0,05 CAD
|EUR
|WERNER ENTERPRISES INC
|US9507551086
|0,14 USD
|EUR
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