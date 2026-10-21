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WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS
Tradegate
20.10.26 | 19:59
94,87 Euro
-0,09 % -0,09
Branche
Netzwerktechnik
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USA Industrie 30
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CISCO SYSTEMS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CISCO SYSTEMS INC 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
ADRAD
ADRAD HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADRAD HOLDINGS LIMITED0,7330,00 %
ALGOMA CENTRAL CORPORATION18,500+2,78 %
ALLWYN AG12,100-0,21 %
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT1,504+9,32 %
CISCO SYSTEMS INC94,87-0,09 %
GENTEX CORPORATION18,735-0,98 %
INVESTMENT AB OERESUND12,700-0,94 %
JET2 PLC17,300+6,14 %
KELSIAN GROUP LIMITED2,360+0,85 %
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY BEIJING CO LTD GDR15,2000,00 %
LINEAGE INC29,7950,00 %
LITHIUM ARGENTINA AG3,960-0,15 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION1,311-0,83 %
QUEST DIAGNOSTICS INC210,00-0,43 %
REECE LIMITED--
RESTORE PLC3,500-0,57 %
ROGERS SUGAR INC4,1600,00 %
ROPER TECHNOLOGIES INC351,50-0,85 %
TRANSCONTINENTAL INC3,620-2,16 %
WERNER ENTERPRISES INC27,000+1,50 %
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