Die neue elektrische 3-Zoll-Doppelmembranpumpe hilft Herstellern von Farben, Beschichtungen und Keramik, ihren Durchsatz zu steigern und gleichzeitig den Energieverbrauch um bis zu 80 zu senken.

Graco Inc. unterstützt Hersteller bei der Elektrifizierung von Anwendungen zur Förderung von Flüssigkeiten mit hohem Durchfluss durch die weltweite Markteinführung der 3-Zoll QUANTM i230 und bringt damit effiziente elektrische Antriebstechnologie in anspruchsvolle Prozesse, die traditionell auf pneumatische Pumpen angewiesen waren.

Hersteller von Farben, Beschichtungen und Keramik setzen auf Membranpumpen wegen ihrer Flexibilität, Zuverlässigkeit und Fähigkeit, anspruchsvolle Materialien zu fördern. Pneumatische Pumpen sind jedoch auf Druckluft angewiesen eine energieintensive Betriebsressource, deren verfügbare Kapazität je nach Bedarfschwankungen im gesamten Werk schwanken kann.

Die QUANTM i230 bietet Herstellern eine weitere Option für geeignete Anwendungen mit hohem Durchfluss. Durch die Kombination der bewährten Eigenschaften von Membranpumpen mit elektrischem Antrieb hilft die Pumpe den Herstellern, mehr Material zu fördern, Förderengpässe zu reduzieren und den Energieverbrauch im Vergleich zu pneumatischen Pumpen um bis zu 80 zu senken bei gleichbleibender betrieblicher Flexibilität.

"Hochdurchflussprozesse in Branchen wie der Lack-, Beschichtungs- und Keramikindustrie stützen sich aus gutem Grund nach wie vor stark auf pneumatische Membranpumpen sie sind flexibel, zuverlässig und für anspruchsvolle Materialien bestens geeignet", sagte Jeffrey Shaffer, Sales Director, Process Manufacturing bei Graco. "Gleichzeitig achten Hersteller sehr genau auf den Energieverbrauch, die Betriebskosten und die Möglichkeiten zur Modernisierung ihrer Anlagen. Die QUANTM i230 bietet ihnen eine weitere Wahlmöglichkeit."

Zu den weiteren Vorteilen für Hersteller zählen:

Gleichmäßigere Leistung ohne Konkurrenz um die Werksdruckluft: In der Großserienfertigung können Schwankungen beim Materialtransport die Chargengenauigkeit, die Wiederholbarkeit und den Durchsatz beeinträchtigen. Da die QUANTM i230 unabhängig vom Druckluftsystem der Anlage arbeitet, kann sie einen gleichmäßigen Durchfluss gewährleisten, selbst wenn sich der Luftbedarf an anderer Stelle im Werk ändert.

In der Großserienfertigung können Schwankungen beim Materialtransport die Chargengenauigkeit, die Wiederholbarkeit und den Durchsatz beeinträchtigen. Da die QUANTM i230 unabhängig vom Druckluftsystem der Anlage arbeitet, kann sie einen gleichmäßigen Durchfluss gewährleisten, selbst wenn sich der Luftbedarf an anderer Stelle im Werk ändert. Zuverlässigkeit und einfachere Wartung für kritische Prozesse: Hochdurchflusspumpen werden häufig an kritischen Stellen in der Produktion eingesetzt, weshalb Betriebszeit und Wartungsfreundlichkeit wichtige Faktoren für die Anlagenteams sind. Die QUANTM i230 verfügt über eine isolierte Motorarchitektur, die kritische elektrische Komponenten vom Flüssigkeitsbereich trennt und so vor dem möglichen Eindringen von Flüssigkeit schützt. Das ProConnect-Design von Graco vereinfacht zudem den Ausbau des Flüssigkeitsbereichs, wodurch die Wartung weniger komplex und störungsbehaftet wird.

Hochdurchflusspumpen werden häufig an kritischen Stellen in der Produktion eingesetzt, weshalb Betriebszeit und Wartungsfreundlichkeit wichtige Faktoren für die Anlagenteams sind. Die QUANTM i230 verfügt über eine isolierte Motorarchitektur, die kritische elektrische Komponenten vom Flüssigkeitsbereich trennt und so vor dem möglichen Eindringen von Flüssigkeit schützt. Das ProConnect-Design von Graco vereinfacht zudem den Ausbau des Flüssigkeitsbereichs, wodurch die Wartung weniger komplex und störungsbehaftet wird. Mehr Transparenz und Kontrolle im Zuge der Anlagenautomatisierung: Da Hersteller ihre Produktion modernisieren, müssen Fluidfördergeräte zunehmend mit umfassenderen Automatisierungssystemen vernetzt werden. Integrierte Steuerungen, Statusüberwachung und SPS-Anbindung unterstützen Fernbedienungsfunktionen, Drehzahlregelung und eine bessere Prozesstransparenz und helfen Herstellern dabei, die Fluidförderung effektiver in die Anlagenautomatisierung zu integrieren.

"Wenn Hersteller neue elektrische Geräte in Betracht ziehen, ist Effizienz nur ein Teil der Gleichung", sagte Matthew Bergman, Senior Global Product Manager, Industrial bei Graco. "Die Geräte müssen zudem zuverlässig, wartungsfreundlich und leicht in die bestehenden Betriebsabläufe der Anlage zu integrieren sein. Wir haben die QUANTM i230 unter Berücksichtigung dieser Anforderungen entwickelt."

Die 3-Zoll-QUANTM i230 ist weltweit erhältlich. Weitere Informationen zum QUANTM i230 finden Sie unter graco.com.

Über Graco

Graco Inc. bietet Technologie und Fachwissen für das Management von Flüssigkeiten und Beschichtungen in industriellen und gewerblichen Anwendungen. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Systeme und Anlagen zum Fördern, Messen, Steuern, Dosieren und Sprühen von flüssigen und pulverförmigen Materialien. Als anerkannter Marktführer in seinen Spezialgebieten bedient das in Minneapolis ansässige Unternehmen Graco Kunden weltweit in den Bereichen Fertigung, Verarbeitung, Bauwesen und Instandhaltung. Weitere Informationen über Graco Inc. finden Sie unter graco.com.

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