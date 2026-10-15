München (ots) -Booster am Bosporus: Der FC Bayern ist nach drei Niederlagen in Serie in der EuroLeague zurück in der Erfolgsspur! Mit einem 101:93 bei Anadolu Efes Istanbul und Ex-Trainer Pablo Laso holen die Münchner ihren zweiten Saisonsieg. "Ich bin einfach nur froh, wieder auf der Siegerstraße zu sein. Das ist ein großer Moral-Booster für uns, jetzt in diesem ersten Auswärtsspiel den Sieg zu holen", freut sich Duane Washington Jr., mit 21 Punkten einmal mehr Bayerns bester Werfer. Für Trainer Anton Gavel war wichtig, "dass wir nicht panisch geworden sind, als wir einmal zweistellig geführt haben. Die letzten paar Spiele sind wir in diesen Situationen panisch geworden und haben das Spiel verloren. Diesmal war es gut, dass wir ruhig geblieben sind." Teil II des Auswärtstrips nach Istanbul steht für den FC Bayern am Freitag auf dem Programm, live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport: Bei Besiktas wollen die Münchner den Aufwärtstrend fortsetzen.Parallel kann Bundestrainer Alex Mumbru mit Virtus Bologna mit einem 96:94 in Paris den dritten Sieg in Folge holen. "Ich bin zufrieden mit dem Sieg, aber nicht mit unserem letzten Viertel. Sie haben 6 bis 8 Punkte ohne Gegenwehr gemacht. Wir müssen in diesen Minuten cleverer sein", moniert der Spanier trotz der Erfolgsserie.Im EuroCup erwischt ratiopharm Ulm gegen KK Bosna Sarajevo beim 102:93 einen Galaabend: "Als wir die Führung hergegeben haben, sind die Jungs cool geblieben. In den letzten Spielen haben wir uns davon nicht erholt, heute waren sie ruhig und die Jungs haben einige Big Plays gemacht", erklärt ein erleichterter Coach Ty Harrelson. Weniger gut lief es für die Rostock Seawolves, die in Le Mans 70:82 unterlagen.In der Basketball Champions League gibt es für die deutschen Teams nichts zu feiern: Bamberg muss gegen Murcia eine 67:86-Niederlage einstecken, während RASTA Vechta - trotz 10 Punkten von Routinier Tibor Pleiß - beim französischen Vertreter Cholet Basket deutlich mit 66:84 den Kürzeren zieht.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Mittwoch des 5. Spieltags der EuroLeague mit dem Auswärtsspiel des FC Bayern bei Ex-Trainer Pablo Laso und Anadolu Efes, den Partien von Ulm und Rostock am 3. Spieltag des EuroCup sowie von Bamberg und Vechta am 2. Spieltag der Basketball Champions League. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport bereits am Donnerstag: Live ab 19.30 Uhr trifft u.a. Topteam Fenerbahce auf Partizan Belgrad. Im EuroCup gastieren die Skyliners Frankfurt live ab 20.20 Uhr bei den London Lions.EuroLeague | 5. SpieltagAnadolu Efes - FC Bayern München 93:101 | Washington glänzt erneut: Bayern bricht die NiederlagenserieLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=cGh2T1N3aEIxQTY3KzlkWU52YlpKOGtXZEZ3ekJadTd6eUQwcFFhdlVEWT0=Dieser Neuzugang macht Spaß! Zum dritten Mal in Folge ist Duane Washington Bayerns bester Werfer, diesmal mit 21 Punkten! Der Clip zu seinem Abend: clipro.tv/player?publishJobID=YkRhTlpXQVVQcXZxd3NTYlh0VG9paTBobjQ5aGQxWktHNCtuK0pwUmprbz0=Andreas Obst, "Player of the Match" für den FC Bayern mit 20 Punkten und 6 Assists gegen Efes: "Das ist großartig! Das ist großartig für uns, mit einem Sieg in diese Woche zu starten. Das ist eine wichtige Woche für uns, zuerst mit den beiden Spielen in Istanbul [als nächstes bei Besiktas, Anm.d.Red.]. Dann haben wir das Pokalspiel [in Hamburg, Anm.d.Red.]. Deshalb ist das wirklich wichtig für uns. Das war heute ein großartiger Teamerfolg. Das war insgesamt kein absolut perfektes Spiel. Aber wir haben auf die richtige Art und Weise gespielt. Wir haben in der Defensive versucht zu kommunizieren. Wir haben versucht, uns den Ball in der Offensive zu teilen. Jeder hat ein bisschen Verantwortung übernommen. Das ist wirklich wichtig für uns, so in diese Woche zu starten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VnNhRDFhSkFoQTd6YnA0MkxDVEtqenAycHJFem1wWTlCaThreGEvSXI4UT0=Duane Washington, bester Werfer des FC Bayern gegen Efes, mit 21 Punkten und 2 Assists: "Ich bin einfach nur froh, wieder auf der Siegerstraße zu sein. Das ist ein großer Moral-Booster für uns, jetzt in diesem ersten Auswärtsspiel den Sieg zu holen. Darauf werden wir aufbauen, für das nächste Spiel hier in der gleichen Halle [gegen Besiktas, Anm.d.Red.]. Es hat sich gut angefühlt. Ich bin einfach stolz auf mein Team, wir haben heute Abend einen sehr guten Job gemacht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dlJ6UXYxVHdWWU9RNFU5YXprVFhQVjhLM25xN2VUMkZzQlM2NGpqdFg5RT0=Anton Gavel, Trainer FC Bayern: "Zuallererst war es wichtig, dass wir nicht panisch geworden sind, als wir einmal zweistellig geführt haben. Die letzten paar Spiele sind wir in diesen Situationen panisch geworden und haben das Spiel verloren. Diesmal war es gut, dass wir ruhig geblieben sind. Wir haben sie in 20 Turnover gezwungen, was uns erlaubt hat, einige einfache Punkte in der Transition zu machen. Defensiv waren wir nicht perfekt. Aber wir haben die Stops bekommen, die wir gebraucht haben, um diesen Auswärtssieg zu holen."... über den Sieg nach drei Niederlagen in Folge: "Das ist es, mit diesen Jungs. Nach drei Niederlagen haben sie zurückgeschlagen. Es ist immer schwer, auswärts in der EuroLeague zu gewinnen. Wir sind happy, dass wir direkt hierbleiben und das nächste Spiel gegen Besiktas hier spielen können. Wir müssen die Jungs morgen kurz ins Gym holen und uns dann auf das nächste Spiel am Freitag vorbereiten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=enp2NkxVQzZwTFlzMGtNRW40dDNBQVNBMHgvajBKOFQ2dlk2aUM3OFZFRT0=Pablo Laso, Trainer Anadolu Efes und Ex-Trainer FC Bayern: "Natürlich muss man Bayern Kredit geben. Sie haben sehr gut gespielt. Sie hatten viele Shots, die sie in den richtigen Momenten getroffen haben. Wir haben auf einige Dinge reagiert. Aber nicht genug, um wieder ins Spiel zu kommen. Ich glaube, wir müssen uns mental mehr auf die Vorbereitung des Spiels fokussieren. Physisch waren wir nicht in der Lage mitzuhalten. Eine großartige Performance von Bayern. Wir müssen das schnell umbiegen und an das nächste Spiel in 48 Stunden denken." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZUd6ZTIvUUxtVzAxVnpGa3p6dk5CcjFuVHBsMG05S2M5V3lzUXh0aTZtOD0=Paris Basketball - Virtus Bologna 94:96 | Dank starkem 2. Viertel: Mumbru-Team holt dritten Sieg in FolgeLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=b1dWM0t0K25nUzluZ2NEZG1GNTdCcXE5cG9BZDlhZ3hVQXBIaEZUNGFjOD0=Alex Mumbru, Bundestrainer und Trainer Virtus Bologna: "Ich bin zufrieden mit dem Sieg, aber nicht mit unserem letzten Viertel. Sie haben 6 bis 8 Punkte ohne Gegenwehr gemacht. Wir müssen in diesen Minuten cleverer sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WU10dDZQcHArVmFQWGMrSjFYbUhzZ0R0cnZ2eEtvb2NKR1RoVVJRaTVyaz0=EuroCup | 3. Spieltagratiopharm Ulm - KK Bosna BH Telecom 102:932. Sieg im 3. Spiel für ratiopharm Ulm, die sich offensiv in großer Spiellaune präsentieren und zaubern. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Y3c1UWJyS21YRjRha05sdlA0R0dUOEFNMGplWU9CeW1FTHFvTGdDZFVlUT0=Jaylen Sims, ratiopharm Ulm: "Das ist ein toller Sieg gegen ein gutes Team. Wir sind widerstandsfähig geblieben, auch wenn wir zwischenzeitlich die Führung hergegeben haben. Da sind wir als gruppe gewachsen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MjNZSmpQMzVYK1MwYnRKNTRuMmZoK3pXRFpYWTlwdVFaK3VIbEZjem81VT0=Ty Harrelson, Trainer ratiopharm Ulm: "Als wir die Führung hergegeben haben, sind die Jungs cool geblieben. In den letzten Spielen haben wir uns davon nicht erholt, heute waren sie ruhig und die Jungs haben einige Big Plays gemacht. Ich bin stolz, das ist ein junges und noch unerfahrenes Team. Einen Heimsieg nehmen wir immer mit." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U1ZsKy83L0JvTS9ma2NUKytSc3licWEraHN2RDZOKzNQSk1CRTcrZmFCVT0=Le Mans Sarthe Basket - Rostock Seawolves 82:70Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=ajNMUnFyNWxPbVVyN1NpeWQzblNHWGFQSU9LRFowQkp0ZkNsRGRydndGYz0=Przemyslaw Frasunkiewicz, Trainer Rostock: "Sie wissen, wie es ist. Wenn man 20 Punkte zurückliegt und eine kleine Rotation spielt, 7 Spieler, und man dann nah am Unentschieden ist, dann hat ein bisschen der Fokus und die Energie gefehlt. Aber insgesamt bin ich happy und stolz auf meine Jungs. Wir müssen lernen, dass wir uns an den Gameplan halten müssen. Im 1. Viertel haben wir uns an den Gameplan gehalten. Danach haben wir damit komplett aufgehört. Dann ist es einfach, 20 Punkte davonzuziehen. Wir müssen einfach 40 Minuten lang fokussiert bleiben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bytBYThNL3RuMkpva3IwRWFwZWFjU0xMVmVFWFJpR3JvWHFzNndpcXFuWT0=Basketball Champions League (BCL) | 2. SpieltagBMA365 Brose Baskets Bamberg - UCAM Murcia 67:86 | Nach starkem 1. Viertel: Bamberg geht gegen Murcia unterLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=cE1udDNrOTVoZnNEOUpGVmJ3TEM2U3NxZHF4UVV6MDlHdEVpZTBtSk85QT0=Cholet Basket - RASTA Vechta 84:66 | Starkes 1. Viertel reicht nicht: Vechta geht in Cholet leer ausLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=YjNHQnU3ZmlMeStBNFpneVdXdnVzaWJjT05Qdm9YL0hsVHhRRWpZNWhHZz0=Routinier Tibor Pleiß liefert, trotz Niederlage, 10 Punkte ab! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=UGZMdUNaODhjYVZyTDhTMVl0R05CUHZOSFo5Z0l0NHB0bGJsT1ZWZmViYz0=Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup, die Basketball Champions League und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Männer, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 6. SpieltagDonnerstag, 15.10.2026ab 19.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Partizan Belgradab 20.15 Uhr: Armani Olimpia Mailand - Dubai Basketball, Valencia Basket - Maccabi Tel Avivab 20.45 Uhr: Real Madrid - ASVEL VilleurbanneFreitag, 16.10.2026ab 18.45 Uhr: Besiktas Istanbul - FC Bayern München, Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes Istanbulab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Paris Basketballab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Hapoel Tel Avivab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Olympiakos Piräus, Virtus Bologna - Baskonia Vitoria-GasteizEuroCup | 3. SpieltagDonnerstag, 15.10.2026ab 20.20 Uhr: London Lions - Skyliners FrankfurtEuroCup | 4. SpieltagMittwoch, 21.10.2026ab 18.45 Uhr: NINERS Chemnitz - Slask Wroclawab 18.50 Uhr: PAOK Thessaloniki - ratiopharm Ulmab 19.15 Uhr: Skyliners Frankfurt - La Laguna TeneriffaBasketball Champions League (BCL) | 2. SpieltagMittwoch, 21.10.2026ab 19.50 Uhr: Asisa Joventut - Telekom Baskets BonnBasketball Champions League (BCL) | 3. SpieltagDienstag, 27.10.2026ab 18.50 Uhr: BMA365 Bamberg Baskets - Pallacanestro VareseMittwoch, 28.10.2026ab 18.50 Uhr: RASTA Vechta - Hapoel Maoz Daniel Holonab 19.50 Uhr: ALBA Berlin - Surne BilbaoPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6371297