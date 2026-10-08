The following instruments on XETRA do have their first trading 08.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.10.2026
Aktien
1 US6709281009 Nuveen Municipal Value Fund Inc.
2 US09940T1007 Boost Run Inc.
3 CA37187F1036 Genesis Goldfields Corp.
4 CA3709141038 General Strategic Metals Inc.
5 AU0000492373 Northstone Resources Ltd.
6 DE000A41YHC0 ERWE Immobilien AG
7 DE000PFSE253 PFISTERER Holding SE
Anleihen/ETF
1 US02665WHXXX American Honda Finance Corp.
2 CH1585337XXX Chile, Republik
3 US251526DXXX Deutsche Bank AG
4 DE000BU0EXXX Deutschland, Bundesrepublik
5 FR0129886XXX Frankreich, Republik
6 NO0013769XXX Norwegen, Königreich
7 NO0013770XXX Basic-Fit N.V.
8 DE000NRW0XXX Nordrhein-Westfalen, Land
9 US02665WHXXX American Honda Finance Corp.
10 DE000A5GSXXX Amprion GmbH
11 DE000A5GSXXX Amprion GmbH
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 IE000EZK0XXX T. Rowe Price Integrated Global Equity UCITS ETF
14 IE000XY8XXXX T. Rowe Price Integrated US Equity Enhanced Index UCITS ETF
15 IE000TF6BXXX Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - USD Acc
16 IE0007XDOXXX Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - USD Dis
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.10.2026
Aktien
1 US6709281009 Nuveen Municipal Value Fund Inc.
2 US09940T1007 Boost Run Inc.
3 CA37187F1036 Genesis Goldfields Corp.
4 CA3709141038 General Strategic Metals Inc.
5 AU0000492373 Northstone Resources Ltd.
6 DE000A41YHC0 ERWE Immobilien AG
7 DE000PFSE253 PFISTERER Holding SE
Anleihen/ETF
1 US02665WHXXX American Honda Finance Corp.
2 CH1585337XXX Chile, Republik
3 US251526DXXX Deutsche Bank AG
4 DE000BU0EXXX Deutschland, Bundesrepublik
5 FR0129886XXX Frankreich, Republik
6 NO0013769XXX Norwegen, Königreich
7 NO0013770XXX Basic-Fit N.V.
8 DE000NRW0XXX Nordrhein-Westfalen, Land
9 US02665WHXXX American Honda Finance Corp.
10 DE000A5GSXXX Amprion GmbH
11 DE000A5GSXXX Amprion GmbH
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 IE000EZK0XXX T. Rowe Price Integrated Global Equity UCITS ETF
14 IE000XY8XXXX T. Rowe Price Integrated US Equity Enhanced Index UCITS ETF
15 IE000TF6BXXX Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - USD Acc
16 IE0007XDOXXX Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF - USD Dis
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