Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE000PFSE212 PFISTERER Holding SE 07.10.2026 DE000PFSEXXX PFISTERER Holding SE 08.10.2026 Tausch 1:1
DE000A1X3WX6 ERWE Immobilien AG 07.10.2026 DE000A41YXXX ERWE Immobilien AG 08.10.2026 Tausch 7:1
CA36942L1085 General Copper Gold Corp. 07.10.2026 CA3709141XXX General Strategic Metals Inc. 08.10.2026 Tausch 1:1
AU000000MRR6 Northstone Resources Ltd. 07.10.2026 AU0000492XXX Northstone Resources Ltd. 08.10.2026 Tausch 1:1
CA6513462078 Genesis Goldfields Corp. 07.10.2026 CA37187F1XXX Genesis Goldfields Corp. 08.10.2026 Tausch 1:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE000PFSE212 PFISTERER Holding SE 07.10.2026 DE000PFSEXXX PFISTERER Holding SE 08.10.2026 Tausch 1:1
DE000A1X3WX6 ERWE Immobilien AG 07.10.2026 DE000A41YXXX ERWE Immobilien AG 08.10.2026 Tausch 7:1
CA36942L1085 General Copper Gold Corp. 07.10.2026 CA3709141XXX General Strategic Metals Inc. 08.10.2026 Tausch 1:1
AU000000MRR6 Northstone Resources Ltd. 07.10.2026 AU0000492XXX Northstone Resources Ltd. 08.10.2026 Tausch 1:1
CA6513462078 Genesis Goldfields Corp. 07.10.2026 CA37187F1XXX Genesis Goldfields Corp. 08.10.2026 Tausch 1:1
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