Mitteilung der ERWE Immobilien AG: Vollzug der ordentlichen Kapitalherabsetzung mit Wirkung zum 08. Oktober 2026 - Vollzug der ordentlichen Kapitalherabsetzung im Verhältnis 7:1 - Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht soll folgen - Schritte zur Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie Die auf der außerordentlichen Hauptversammlung der ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3XXX, WKN: A1X3WX), Frankfurt am Main, vom 2. Juni 2026 beschlossene Restrukturierung der Bilanz steht vor der Umsetzung. Die Aktionäre hatten für eine ordentliche Kapitalherabsetzung im Verhältnis 7:1 auf ein Grundkapital von EUR 3.508.988,00 gestimmt, gefolgt von einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Verhältnis 10:1. So soll eine deutliche Verbesserung der Bilanzrelationen geschaffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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