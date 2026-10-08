Das Instrument ERW DE000A41YHC0 ERWE IMMOB. AG INH KONV. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 08.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument ERW DE000A41YHC0 ERWE IMMOB. AG INH KONV. EQUITY has its first trading date on 08.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y



Das Instrument PFS0 DE000PFSE253 PFISTERER HLDG SE NA ON EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 08.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument PFS0 DE000PFSE253 PFISTERER HLDG SE NA ON EQUITY has its first trading date on 08.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y





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