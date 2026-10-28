Die Pfisterer Holding SE (ISIN: DE000PFSE253) kann eine weitere Auszeichnung vorweisen. Ihre Tochter Pfisterer Kontaktsysteme GmbH, der industrielle Kern des Konzerns, hat von der Ratingagentur EcoVadis erneut die Goldmedaille erhalten. Die Gesamtpunktzahl stieg dabei von 81 auf 85 von 100 möglichen Punkten. Damit zählt die Gesellschaft zu den besten drei Prozent ihrer Vergleichsgruppe. Für einen Zulieferer der Energienetze hat ein solches Ergebnis praktischen Wert, denn Netzbetreiber und andere Großkunden dürften bei der Auswahl ihrer Lieferanten zunehmend auf solche unabhängigen Bewertungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt