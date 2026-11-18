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PFISTERER Holding SE wächst profitabel und baut Kapazitäten kontinuierlich aus



18.11.2026 / 07:30 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG

18. November 2026

PFISTERER Holding SE wächst profitabel und baut Kapazitäten kontinuierlich aus

Winterbach, Deutschland. Die PFISTERER Holding SE ("PFISTERER"; ISIN: DE000PFSE253) hat in den ersten neun Monaten 2026 ihre starke Marktposition in einem weiterhin dynamischen Umfeld für Energieinfrastruktur weiter ausgebaut. Getragen von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Lösungen für den Ausbau und die Modernisierung von Stromnetzen steigerte das Unternehmen den Umsatz für diesen Zeitraum um 17,5 % auf EUR 383,9 Mio. (Vorjahr: EUR 326,6 Mio.). Das bereinigte EBITDA erhöhte sich überproportional um 21,3 % auf EUR 74,1 Mio. (Vorjahr: EUR 61,0 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 19,3 % nach 18,7 % im Vorjahreszeitraum. Die Auftragseingänge überstiegen die Umsätze klar, entsprechend lag die Book-to-Bill-Ratio nach neun Monaten bei 1,06 und damit weiterhin über der Zielmarke von 1,0. Wesentliche Treiber der positiven Ergebnisentwicklung waren das starke Wachstum in den Segmenten High Voltage Accessories (HVA) und Overhead Lines (OHL), eine günstige Entwicklung des Produkt- und Projektmixes sowie realisierte Skaleneffekte infolge des höheren Geschäftsvolumens. Höhere Personal- und IT-Aufwendungen im Zusammenhang mit wichtigen Wachstumsinitiativen zur Internationalisierung und Digitalisierung konnten deutlich überkompensiert werden.

Auch das dritte Quartal 2026 unterstreicht die operative Stärke des Unternehmens. PFISTERER steigerte den Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 12,5 % und erzielte eine Book-to-Bill-Ratio von 1,12. Die Entwicklung bestätigt die Fähigkeit des Unternehmens, die strukturellen Wachstumschancen der globalen Energiewende und des Netzausbaus erfolgreich in Umsatz- und Ergebniswachstum umzusetzen.

Der Auftragsbestand erreichte zum Stichtag mit EUR 355,6 Mio. (Vorjahr: EUR 338,7 Mio.) einen neuen Höchstwert. Damit verfügt PFISTERER über eine hohe Visibilität hinsichtlich der Umsatzentwicklung bis weit in das Jahr 2027 hinein und sieht sich hervorragend positioniert, um von den langfristigen Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung der globalen Strominfrastruktur zu profitieren.

"Die Nachfrage nach unseren Lösungen bleibt in allen relevanten Endmärkten hoch. Der Ausbau der Stromnetze, die Integration erneuerbarer Energien sowie die zunehmende Elektrifizierung von Industrie und Gesellschaft sorgen unverändert für attraktive Wachstumschancen. Unsere Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten zeigt, dass wir diese Chancen erfolgreich nutzen und profitabel wachsen", sagt Johannes Linden, Mitglied und Sprecher des Vorstands der PFISTERER Holding SE. "Wir setzen unsere Strategie konsequent um und investieren gezielt in zusätzliche Kapazitäten, Technologien, Digitalisierung und unsere Organisation, um die Nachfrage unserer Kunden auch in den kommenden Jahren zuverlässig bedienen zu können."

Der Auftragseingang belief sich in den ersten neun Monaten 2026 auf EUR 406,0 Mio. (Vorjahr: EUR 431,3 Mio.) und lag damit erwartungsgemäß unter der außergewöhnlich hohen Vergleichsbasis des Vorjahres. Im dritten Quartal stieg der Auftragseingang vor dem Hintergrund der erweiterten Kapazitäten gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,4 % auf EUR 143,1 Mio. und übertraf erneut den Umsatz. Der Rekordauftragsbestand sowie eine robuste Projektpipeline in allen wesentlichen Regionen unterstreichen die anhaltend hohe Nachfrage nach den Lösungen von PFISTERER. Die breite Aufstellung über verschiedene Spannungsebenen, Anwendungen und Regionen hinweg erwies sich erneut als wichtiger Erfolgsfaktor und stärkte zugleich die Resilienz des Geschäftsmodells.

Auch operativ setzt PFISTERER die Maßnahmen zur Umsetzung seiner Wachstumsstrategie mit um 61 % gesteigerten Investitionen von EUR 40,8 Mio. (Vorjahr: EUR 25,3 Mio.) konsequent fort. Im tschechischen Kadan wurde ein zusätzliches Industrieareal mit rund 46.000 Quadratmetern Fläche erworben. Zusammen mit den erweiterten Logistikflächen schafft die Investition die Voraussetzungen für weitere Produktionssteigerungen und effizientere Materialflüsse insbesondere in den Segmenten High Voltage Accessories (HVA) und Overhead Lines (OHL). Am Hauptsitz in Winterbach verlaufen die Arbeiten am neuen HVDC-Qualifizierungszentrum planmäßig. Dessen Inbetriebnahme ist weiterhin für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen. Die Vereinheitlichung der weltweiten IT-Landschaft unterstützt die fortgesetzten Digitalisierungsinitiativen.

"Mit unseren laufenden Ausbauprojekten schaffen wir die Grundlage, das erwartete Marktwachstum nachhaltig und profitabel zu bedienen. Unser Ziel ist es nicht nur, von der attraktiven Nachfrageentwicklung zu profitieren, sondern diese auch operativ zuverlässig in Wachstum umzusetzen", ergänzt Dr. Konstantin Kurfiss, Mitglied des Vorstands der PFISTERER Holding SE.

Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung konkretisiert der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr 2026. PFISTERER erwartet nun für das Geschäftsjahr 2026 einen Jahresumsatz in der oberen Hälfte der bislang kommunizierten Bandbreite, was im Einklang mit dem Analystenkonsens steht. Der Vorstand bestätigt die Erwartungen eines Auftragseingangs auf Vorjahresniveau und einer Book-to-Bill-Ratio von über 1,0.

PFISTERER profitiert weiterhin von den langfristigen strukturellen Wachstumstreibern seiner Märkte. Bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums im Jahr 2030 strebt das Unternehmen unverändert an, das zugrunde liegende Marktwachstum zu übertreffen und einen Jahresumsatz zwischen EUR 800 Mio. und EUR 900 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge im hohen Zehnprozent- bis niedrigen Zwanzigprozentbereich zu erzielen.

PFISTERER lädt Investoren, Analysten und Medienvertreter am 18. November 2026 um 10:00 Uhr MEZ zu einem englischsprachigen Webcast ein. Die Vorstandsmitglieder Johannes Linden und Dr. Konstantin Kurfiss werden die Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate 2026 erläutern und im Anschluss für Fragen zur Verfügung stehen. Bitte registrieren Sie sich im Vorfeld unter dem Registrierungslink für den Webcast. Ihre persönlichen Einwahldaten werden Ihnen anschließend per E-Mail zugesandt. Für die telefonische Teilnahme mit Fragemöglichkeit registrieren Sie sich bitte unter diesem Link .

Die Mitteilung zum dritten Quartal 2026 steht im Bereich Investoren auf der Unternehmenswebsite zum Download bereit.

Über PFISTERER

Die PFISTERER Holding SE ist ein weltweit tätiges, im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistetes Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Seit 1921 entwickelt das Unternehmen Lösungen für sichere und zuverlässige Verbindungen für Energieinfrastrukturen.

PFISTERER entwickelt, fertigt und vertreibt Lösungen zum Verbinden und Isolieren elektrischer Leiter an systemkritischen Schnittstellen in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetzen - überall dort, wo maximale Betriebssicherheit gefordert ist. Die Produkte kommen entlang der gesamten Wertschöpfungskette zum Einsatz: von der Energieerzeugung über die Übertragung bis zur Verteilung.

Mit 19 Standorten in 15 Ländern und Kunden in mehr als 90 Ländern weltweit steht PFISTERER für technisch anspruchsvolle Lösungen und langjährige Engineering-Kompetenz mit dem Ziel, eine sichere und nachhaltige Energieversorgung zu ermöglichen. Weitere Informationen unter www.pfisterer.com .

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PFISTERER Holding SE

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73650 Winterbach

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Web: www.pfisterer.com

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