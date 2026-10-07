The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.10.2026
ISIN Name
AU000000MRR6 MINREX RESOURCES LTD.
CA36942L1085 GENERAL COPPER GOLD CORP.
CA6513462078 NEWFOUNDLAND DISCOV.CORP.
DE000A1X3WX6 ERWE IMMOB. AG INH O.N.
DE000PFSE212 PFISTERER HLDG SE INH ON
US09062W2044 BIOLIFE SOLUTIONS DL-,001
US9344231041 WB DISCOVERY SER.A DL-,01
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.10.2026
ISIN Name
AU000000MRR6 MINREX RESOURCES LTD.
CA36942L1085 GENERAL COPPER GOLD CORP.
CA6513462078 NEWFOUNDLAND DISCOV.CORP.
DE000A1X3WX6 ERWE IMMOB. AG INH O.N.
DE000PFSE212 PFISTERER HLDG SE INH ON
US09062W2044 BIOLIFE SOLUTIONS DL-,001
US9344231041 WB DISCOVERY SER.A DL-,01
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