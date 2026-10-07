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WB

WKN: A3DJQZ | ISIN: US9344231041 | Ticker-Symbol: J5A
Tradegate
05.10.26 | 21:56
27,605 Euro
+0,02 % +0,005
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Aktienmarkt
USA Tech 100
1-Jahres-Chart
WARNER BROS DISCOVERY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WARNER BROS DISCOVERY INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
27,58527,63506.10.
0,0000,00006.10.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BIOLIFE SOLUTIONS
BIOLIFE SOLUTIONS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BIOLIFE SOLUTIONS INC33,200-3,49 %
ERWE IMMOBILIEN AG0,268+17,54 %
GENERAL STRATEGIC METALS INC0,0140,00 %
GENESIS GOLDFIELDS CORP0,1080,00 %
NORTHSTONE RESOURCES LIMITED0,0070,00 %
PFISTERER HOLDING SE66,60-3,13 %
WARNER BROS DISCOVERY INC27,605+0,02 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.