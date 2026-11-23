Das Instrument 4I70 CA3874372053 GRANITE REIT UTS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2026The instrument 4I70 CA3874372053 GRANITE REIT UTS EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.11.2026 and ex capital adjustment on 24.11.2026Das Instrument VP4 NO0010734122 VISTIN PHARMA ASA NK 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2026The instrument VP4 NO0010734122 VISTIN PHARMA ASA NK 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.11.2026 and ex capital adjustment on 24.11.2026Das Instrument MIG2 US5949728530 STRATEGY INC. PERP.STR.A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2026The instrument MIG2 US5949728530 STRATEGY INC. PERP.STR.A EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.11.2026 and ex capital adjustment on 24.11.2026Das Instrument AZM AU000000ADN0 ANDROMEDA METALS LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2026The instrument AZM AU000000ADN0 ANDROMEDA METALS LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.11.2026 and ex capital adjustment on 24.11.2026Das Instrument L5R HK0823032773 LINK REIT EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2026The instrument L5R HK0823032773 LINK REIT EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.11.2026 and ex capital adjustment on 24.11.2026Das Instrument HDG0 AU0000199929 MORELLA CORPORATION LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2026The instrument HDG0 AU0000199929 MORELLA CORPORATION LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.11.2026 and ex capital adjustment on 24.11.2026Das Instrument 9BA FR0004040608 ABC ARBITRAGE POR.EO-,016 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.11.2026 und ex Kapitalmassnahme am 24.11.2026The instrument 9BA FR0004040608 ABC ARBITRAGE POR.EO-,016 EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.11.2026 and ex capital adjustment on 24.11.2026