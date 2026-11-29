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Die amerikanische Verteidigungsindustrie steht vor der Herausforderung, ihre Produktionskapazitäten für unbemannte Flugsysteme erheblich auszubauen. Wie das Wall Street Journal am 24. November berichtet, führt das US-Verteidigungsministerium erste Gespräche mit den Automobilkonzernen Ford (ISIN: US3453708600) und General Motors (ISIN: US37045V1008) über eine mögliche Beteiligung an der Militärdrohnenproduktion. Das Pentagon geht dem Bericht zufolge davon aus, dass der Markt für Militärdrohnen ein jährliches Volumen von 20 bis 30 Milliarden US-Dollar erreichen könnte. Auch ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) bereitet sich auf mögliche Geschäftschancen im amerikanischen Verteidigungsmarkt vor. Das Technologieunternehmen setzt dabei auf die eigene Herstellung wichtiger Drohnenkomponenten und den parallelen Ausbau seines kommerziellen Dienstleistungsgeschäfts.

Pentagon sucht Unterstützung aus der Automobilindustrie

Die amerikanischen Streitkräfte wollen ihre Beschaffung unbemannter Systeme ausweiten. Allerdings verfügen zahlreiche spezialisierte Drohnenhersteller bislang nur über begrenzte Fertigungskapazitäten. Das Pentagon prüft deshalb laut Wall Street Journal, inwieweit die amerikanische Automobilindustrie ihre Erfahrung in der industriellen Massenproduktion einbringen könnte. Neben Ford und General Motors zählt auch der kanadische Automobilzulieferer Magna International (ISIN: CA5592224011) zu den Unternehmen, mit denen Gespräche geführt werden. Eine mögliche Beteiligung könnte sich auf die Herstellung elektronischer und mechanischer Komponenten konzentrieren. Verbindliche Vereinbarungen liegen bislang nicht vor. Für die Automobilkonzerne stellt sich zudem die Frage, ob sich entsprechende Investitionen angesichts unsicherer zukünftiger Beschaffungsvolumina wirtschaftlich lohnen.

Abhängigkeit von chinesischen Komponenten beschäftigt US-Verteidigungsindustrie

Neben der Ausweitung der Produktionskapazitäten spielt die Herkunft der verbauten Komponenten eine wichtige Rolle. Die internationale Drohnenindustrie ist in zahlreichen Bereichen von chinesischen Zulieferern abhängig. Für Hersteller, die den amerikanischen Verteidigungsmarkt bedienen wollen, ergeben sich daraus besondere Herausforderungen. Beschaffungsvorschriften schränken bei bestimmten staatlichen Aufträgen die Verwendung von Komponenten aus sicherheitskritisch eingestuften Herkunftsländern ein. Eine verlässlichere Kontrolle der Lieferketten könnte deshalb zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil werden. Die Gespräche des Pentagons mit etablierten Industrieunternehmen verdeutlichen, dass der Ausbau der Drohnenproduktion nicht allein eine Frage technologischer Innovation ist, sondern auch den Aufbau geeigneter industrieller Strukturen erfordert.

ZenaTech setzt auf eigene Komponentenfertigung

ZenaTech verfolgt über seine Tochtergesellschaft ZenaDrone bereits eine Strategie zur stärkeren Integration von Entwicklung und Fertigung. Das Unternehmen verfügt über Produktions- und Montagestandorte in Arizona, Dubai und Taiwan. Über seine taiwanische Tochtergesellschaft Spider Vision Sensors entwickelt und produziert ZenaTech eigene elektronische Leiterplatten, die seit August 2026 in den Drohnenplattformen ZenaDrone 1000 und IQ Nano erprobt werden. Durch die Eigenfertigung möchte das Management die Abhängigkeit von externen Zulieferern reduzieren, die Qualität besser kontrollieren und langfristig die Herstellungsprozesse wirtschaftlicher gestalten. Gleichzeitig arbeitet ZenaDrone an den Voraussetzungen für die angestrebte Blue-UAS-Zertifizierung, die den Zugang zu bestimmten amerikanischen Beschaffungsprogrammen erleichtern könnte. Eine erfolgreiche Zertifizierung oder daraus resultierende militärische Serienaufträge wurden bislang nicht bekannt gegeben. Auch eine Beteiligung von ZenaTech an den aktuellen Gesprächen des Pentagons mit der Automobilindustrie ist nicht belegt.

ZenaTech meldet 1,8 Millionen US-Dollar an jüngsten Vertragsabschlüssen

Während sich das militärische Drohnengeschäft weiterhin im Aufbau befindet, verzeichnet ZenaTech bereits konkrete Aufträge im kommerziellen Bereich. In einer am 24. November veröffentlichten Zusammenfassung beziffert das Unternehmen das Volumen seiner zuletzt bekannt gegebenen Vertragsabschlüsse auf rund 1,8 Millionen US-Dollar. Die Aufträge betreffen Vermessungsarbeiten für Solarprojekte, Verkehrsinfrastruktur sowie die Öl- und Gasindustrie in den USA und Kanada. Darüber hinaus sieht das Management die Möglichkeit zusätzlicher Folgeaufträge im Umfang von rund 3,5 Millionen US-Dollar. Diese sind allerdings noch nicht vertraglich gesichert. Konzernweit verfügt ZenaTech nach eigenen Angaben über einen Auftragsbestand von mehr als 20 Millionen kanadischen Dollar. Mit inzwischen fast 45 internationalen Drone-as-a-Service-Standorten hat das Unternehmen eine operative Grundlage aufgebaut, deren weitere Entwicklung für die Finanzierung seiner Wachstumsstrategie von Bedeutung sein dürfte.

ZenaTech muss Wachstum und Verteidigungsinvestitionen ausbalancieren

Für Anleger stellt sich zunehmend die Frage, wann das starke Umsatzwachstum von ZenaTech zu einer Verbesserung der operativen Ergebnisse führt. Das Management hat im Oktober das interne Ziel formuliert, im Jahr 2027 die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBITDA zu erreichen. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte ZenaTech einen Umsatz von 17,73 Millionen kanadischen Dollar und damit 425 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig belief sich der Nettoverlust auf 49,09 Millionen CAD. Die weitere Expansion des Dienstleistungsgeschäfts, eine effizientere Integration der übernommenen Unternehmen und technologische Verbesserungen sollen zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Allerdings könnten zusätzliche Investitionen in militärische Drohnen, Zertifizierungen und Produktionskapazitäten das Erreichen der angestrebten Gewinnschwelle verzögern. Zudem berücksichtigt das bereinigte EBITDA nicht sämtliche Aufwendungen des Unternehmens und ist daher nicht mit einem Nettogewinn gleichzusetzen.

US-Drohnenmarkt eröffnet Chancen, stellt Hersteller aber auch vor Herausforderungen

Die Gespräche des Pentagons mit Ford, General Motors und weiteren Industrieunternehmen zeigen, welche Bedeutung die Fertigungskapazitäten und Lieferketten für den Ausbau der amerikanischen Militärdrohnenproduktion haben. Gleichzeitig könnte der mögliche Eintritt etablierter Industrieunternehmen den Wettbewerb innerhalb der Branche verschärfen. Für ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) liegt eine mögliche Chance darin, die Entwicklung eigener Drohnenplattformen mit einer stärker kontrollierten Komponentenfertigung zu verbinden. Kurzfristig bleibt jedoch das bestehende Dienstleistungsgeschäft die wirtschaftlich greifbarere Grundlage der Unternehmensentwicklung. Entscheidend wird sein, ob ZenaTech seine gesicherten Aufträge erfolgreich abarbeitet, die operative Effizienz verbessert und seine militärischen Entwicklungsprojekte in marktfähige Produkte überführen kann.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Wall Street Journal - Pentagon in Talks With General Motors and Ford to Make Military Drones, 24.11.2026

https://www.wsj.com/politics/national-security/ford-general-motors-military-drones-c082d202

ZenaTech - Zusammenfassung der jüngsten Vertragsabschlüsse über 1,8 Millionen US-Dollar und des konzernweiten Auftragsbestands, 24.11.2026

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/11/24/3409205/0/en/zenatech-highlights-commercial-momentum-across-its-drone-as-a-service-business-with-us-1-8-million-in-recent-contract-wins-and-a-c-20-million-consolidated-contracted-revenue-backlo.html

ZenaTech - Flugtests eigener Leiterplatten und Aufbau einer integrierten Lieferkette, 11.08.2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-in-house-pcb-flight-testing-advancing-vertical-integration-strategy-toward-ndaa-compliant-blue-uas-certification-and-expanded-defense-opportunities

ZenaTech - EBITDA-Ziel für 2027 und Finanzkennzahlen des ersten Halbjahres 2026, 26.10.2026

https://www.zenatech.com/zenatech-targets-adjusted-ebitda-breakeven-in-2027-following-425-first-half-revenue-growth

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