Am Mittwoch ist Gold wieder über die Marke von 4.000 USD je Unze gestiegen: Nach dem Wahlsieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen und einem schwächeren Dollar legte der Preis um rund 3 % zu. Rückenwind für die Branche kommt aus Washington: Bereits seit März 2025 soll die Executive Order 14241 Genehmigungsverfahren für Bergbauprojekte auf Bundesebene beschleunigen, unter anderem über das FAST-41-Transparenzprogramm. Da die Erschließung neuer Minenprojekte heute laut Erhebungen von Crux Investor durchschnittlich 16 Jahre dauert und Grassroots-Explorationen branchenweit rückläufig sind, investieren die Produzenten ihre Cashflows verstärkt im als politisch sicher geltenden Bundesstaat Nevada. In diesem Umfeld positionieren sich die Akteure der Branche neu, um neue Ressourcen zu finden.
Enthaltene Werte: CA71743P1071,CA7847301032,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen ...
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