"Die Bären wollen die 4.000 USD-Marke sehen", schrieb vorige Woche ein Analyst. Und so kam es auch beim Goldpreis, der die vorige Woche weniger US-Dollar unter der runde Marke beendete. Für Charttechniker ist dies kein Beinbruch, dennoch drückt es auf die Stimmung im Goldsektor. Nicht alle Aktien machten jedoch die Bewegung mit. Inzwischen zeigen einige Werte relative Stärke zum Goldpreis. Für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont sollten die kurzfristigen Rückgänge ohnehin kein Problem sein. So sehen es auch immer noch die meisten Bankanalysten. Clevere Strategen dagegen nutzen die niedrigeren Preise, um massiv aufzustocken. So hat die People's Bank of China zuletzt 26 Tonnen an Gold für seine Reserven gekauft. Wir blicken deshalb heute auf die Aktien von Weltmarktführer Newmont, Phenom Resources und Agnico Eagle!Den vollständigen Artikel lesen ...
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