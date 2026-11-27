Steigende Anleiherenditen und hartnäckige Zinssorgen setzen den internationalen Finanzmärkten aktuell massiv zu und lassen die Risikobereitschaft der Investoren spürbar schwinden. Besonders an der US-Technologiebörse NASDAQ sorgt das veränderte Zinsumfeld für eine schmerzhafte Korrektur, da künftige Gewinne hochbewerteter Wachstumswerte heute deutlich niedriger abgezinst werden. Erschwerend kommt ein historischer Ballast an gigantischen Börsengängen wie denen von SpaceX und Anthropic hinzu, die dem Markt Milliarden an freier Liquidität entzogen haben und nun teils selbst unter Abgabedruck geraten. Wenn selbst gefeierte Börsenneulinge kurz nach dem Debüt unter ihre Ausgabepreise rutschen, weicht die einstige Euphorie einer spürbaren Ernüchterung unter privaten wie institutionellen Anlegern. Gleichzeitig versagt ausgerechnet jetzt die klassische Diversifikation, da auch vermeintlich sichere Häfen und Sachwerte in den Abwärtssog geraten sind. Sowohl der Goldpreis als auch breit gefächerte Rohstoffindizes befinden sich in einer deutlichen Korrektur, weil ein festerer US-Dollar und höhere Opportunitätskosten zinslose Anlagen unattraktiv machen. Viele Marktteilnehmer sind zudem gezwungen, profitable Positionen bei Edelmetallen und Industriemetallen zu liquidieren, um Verluste an den Aktienmärkten auszugleichen. Damit stehen Investoren vor einem seltenen Dilemma, bei dem nahezu alle Anlageklassen gleichzeitig unter Druck stehen und kurzfristige Rückzugsräume rar geworden sind. Jetzt entscheidet ein kühler Kopf darüber, ob das eigene Portfolio unbeschadet durch die Turbulenzen steuert oder dauerhaft Schaden nimmt.

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