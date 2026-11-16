Wind und Sonne liefern Strom, wenn es ihnen passt, nicht wenn man ihn braucht. Das verlangt Netze und Speicher, und Siemens Energy meldete am 11. November einen Auftragsbestand von 164 Mrd. EUR, ein neuer Höchststand zum Geschäftsjahresende am 30. September. Für lange Speicherzeiten gelten Vanadiumspeicher als Kandidat, sie halten Strom laut Branchenangaben vier bis zwölf Stunden vor. Die Leitungen dazu brauchen Kupfer. Manche Goldunternehmen haben Vanadium und Kupfer im Portfolio oder fördern neben Gold zumindest Kupfer. Das spielt ihnen in die Karten. Wir sehen uns daher Siemens Energy, Phenom Resources und Newmont genauer an.

Enthaltene Werte: CA71743P1071,DE000ENER6Y0,US6516391066

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