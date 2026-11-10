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zukunftsbilanzen.de
10.11.2026 06:46 Uhr
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Phenom Resources sucht Nevadas nächsten Goldschatz, Lufthansa fliegt Rekordumsatz ein, Qualcomm setzt auf KI. Drei spannende Aktien im Check

Der Goldproduzent SSR Mining ist im Sommer bei dem kleinen Goldexplorer Phenom Resources eingestiegen und hofft damit auf lukrative Goldfunde in Nevada, bevor erste Bohrungen überhaupt ausgewertet sind. Das frühzeitige Engagement bringt den Kanadiern Renommee und Finanzkraft und sorgt bei der Aktie für Fantasie. Bei Lufthansa überraschte der Gewinn trotz teuren Kerosins. Qualcomm will mit Amazon den Einstieg ins Geschäft mit KI-Rechenzentren vorantreiben. Drei aussichtsreiche Aktien mit unterschiedlichen Chancen und Risiken im Check.

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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