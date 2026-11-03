Datum der Anmeldung:
28.10.2026
Aktenzeichen:
B11-97/26
Unternehmen:
Mitsui & Co., Ltd., Tokio (JPN); Erwerb von Anteilen an der Penske Automotive Group, Inc., Bloomfield Hills (USA) und Zusammenschluss mit der Penske Corporation, Bloomfield Hills (USA)
Produktmärkte:
Kfz-Ersatzteile und Zubehör, Kfz-Reparatur- und Servicedienstleistungen, Pkw-Einzelhandel, Reifenhandel
28.10.2026
Aktenzeichen:
B11-97/26
Unternehmen:
Mitsui & Co., Ltd., Tokio (JPN); Erwerb von Anteilen an der Penske Automotive Group, Inc., Bloomfield Hills (USA) und Zusammenschluss mit der Penske Corporation, Bloomfield Hills (USA)
Produktmärkte:
Kfz-Ersatzteile und Zubehör, Kfz-Reparatur- und Servicedienstleistungen, Pkw-Einzelhandel, Reifenhandel
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