20,7 Milliarden Dollar für RTX: Warum teure Raketen gegen billige Drohnen zum Milliardenproblem werden

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Das Pentagon rüstet seine Raketenbestände massiv auf: RTX (ISIN: US75513E1010) hat über Raytheon einen mehrjährigen Auftrag mit einem möglichen Gesamtwert von 20,7 Milliarden US-Dollar für AMRAAM-Raketen erhalten. Die Produktion soll auf mindestens 1.900 Flugkörper pro Jahr steigen. Gleichzeitig investiert Europa Milliarden in neue Luftverteidigung, während der massenhafte Einsatz von Drohnen die Kostenfrage verschärft. In der Ukraine sank die Abfangquote bei neuen russischen Jet-Drohnen zuletzt auf rund 57 Prozent. Hochwertige Raketen bleiben gegen anspruchsvolle Luftziele unverzichtbar - gegen große Mengen günstiger Drohnen werden jedoch zusätzliche, skalierbare Abfangsysteme benötigt. Genau hier positioniert sich ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) mit dem Interceptor P-1, für den das Unternehmen einen Verkaufspreis von unter 5.000 US-Dollar anstrebt. Noch befindet sich das System in der Erprobung. Doch die Entwicklung zeigt, warum die nächste Generation der Luftverteidigung nicht nur leistungsfähiger, sondern auch wirtschaftlicher werden muss.

20,7 Milliarden Dollar für mehr Raketen

Der neue Raytheon-Auftrag läuft über fünf Jahre mit zwei zusätzlichen Optionsjahren und besitzt einen möglichen Gesamtwert von 20,7 Milliarden US-Dollar. RTX will damit die AMRAAM-Produktion auf Rekordniveau erhöhen. Nachdem die Fertigung 2025 bereits nahezu verdoppelt wurde, sollen künftig mindestens 1.900 Raketen pro Jahr entstehen. AMRAAM wird auf zahlreichen Flugzeugplattformen und auch als Abfangflugkörper im bodengestützten NASAMS-Luftverteidigungssystem eingesetzt. Wichtig ist die Abgrenzung: Der Auftrag ist kein Anti-Drohnen-Programm. Er zeigt vielmehr, wie stark die USA ihre Bestände hochwertiger Luftverteidigungs- und Luftkampfraketen ausbauen. Parallel bestellt Belgien für umgerechnet rund 1 Milliarde US-Dollar NASAMS-Systeme von Kongsberg. Der Ausbau der Luftverteidigung findet damit auf beiden Seiten des Atlantiks statt.

Drohnen verändern die wirtschaftliche Rechnung

Gleichzeitig verändert sich die Bedrohung. Russland setzt gegen die Ukraine inzwischen auch schnellere strahlgetriebene Drohnen ein. Bei jüngsten Angriffen wurden laut Reuters nur noch rund 57 Prozent dieser Jet-Drohnen abgefangen. Neben der technischen Herausforderung entsteht damit ein ökonomisches Problem: Luftverteidigung muss genügend Abfangmittel besitzen, um große Angriffswellen über längere Zeit bewältigen zu können. Je größer die Zahl vergleichsweise günstiger unbemannter Systeme wird, desto wichtiger wird deshalb die Frage, welches Ziel mit welchem Abfangmittel bekämpft wird.

Teure Raketen bleiben notwendig - aber nicht für jedes Ziel

Die einfache Rechnung "teure Rakete gegen billige Drohne" wäre trotzdem falsch. AMRAAM und kleine Abfangdrohnen erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Hochwertige Raketen werden benötigt, um schnelle und anspruchsvolle Luftziele zu bekämpfen. Ein günstiger Drohnen-Interceptor kann diese Fähigkeiten nicht ersetzen. Moderne Luftverteidigung entwickelt sich deshalb zunehmend zu einem mehrschichtigen System: leistungsfähige Raketen für hochwertige Ziele, ergänzt durch elektronische Kampfführung, Kanonensysteme und günstigere Interceptoren gegen massenhaft auftretende Drohnen. Der wirtschaftliche Vorteil entsteht nicht dadurch, AMRAAM zu ersetzen, sondern hochwertige und begrenzt verfügbare Raketen für jene Bedrohungen zu reservieren, für die sie tatsächlich benötigt werden.

ZenaTech setzt auf einen Interceptor für unter 5.000 Dollar

Genau in dieser günstigeren Counter-UAS-Schicht positioniert sich ZenaTech. Die Tochter ZenaDrone entwickelt mit dem Interceptor P-1 eine autonome Einweg-Abfangdrohne, die gegnerische Drohnen physisch im Flug bekämpfen soll. Das Unternehmen nennt einen angestrebten Verkaufspreis von unter 5.000 US-Dollar pro Einheit. Dabei handelt es sich ausdrücklich um einen Zielpreis - nicht um den bestätigten Preis eines bereits in Serie produzierten Systems. Im Juli begann die erste Flugtestphase. Weitere Entwicklungsstufen sollen autonome Zielverfolgung, Abfangversuche gegen bewegliche Ziele, Multi-Drohnen-Szenarien und die Integration mit Zena AI umfassen.

Zena AI soll die Abwehr automatisieren

Mit Zena AI entwickelt das Unternehmen parallel eine Softwareplattform, die Bedrohungen erkennen und verfolgen sowie mehrere autonome Interceptor-Drohnen koordinieren soll. Gerade bei größeren Angriffswellen könnte eine solche Automatisierung grundsätzlich an Bedeutung gewinnen, weil mehrere Ziele gleichzeitig erkannt, priorisiert und passenden Abfangsystemen zugewiesen werden müssen. Doch auch hier gilt: Zena AI und P-1 befinden sich noch in Entwicklung. ZenaTech hat bislang weder ein unter realen militärischen Bedingungen validiertes P-1-System noch einen großen Serienauftrag für die Plattform vorgelegt. Auch der angestrebte Preis von unter 5.000 Dollar muss sich in einer späteren Produktion erst bestätigen.

Das Milliardenproblem liegt in der Skalierung

Der RTX-Auftrag und die Entwicklung günstiger Interceptoren sind deshalb keine Gegensätze. Sie zeigen zwei Seiten derselben Herausforderung. Staaten benötigen weiterhin hochentwickelte Raketen gegen komplexe Luftziele. Gleichzeitig müssen sie zusätzliche Verteidigungsschichten gegen günstigere und massenhaft einsetzbare Drohnen aufbauen. Genau darin liegt das Milliardenproblem: Allein der neue AMRAAM-Vertrag kann 20,7 Milliarden Dollar erreichen, Belgien investiert rund eine Milliarde Dollar in NASAMS - und gleichzeitig entwickelt sich die Drohnenbedrohung technologisch weiter. Luftverteidigung muss deshalb nicht nur leistungsfähiger werden, sondern in ausreichend großen Stückzahlen verfügbar und wirtschaftlich durchhaltefähig sein.

Fazit: Entscheidend wird der Preis pro erfolgreicher Abwehr

20,7 Milliarden US-Dollar für AMRAAM und mindestens 1.900 Raketen pro Jahr zeigen, wie aggressiv die USA ihre Munitionsproduktion ausbauen. Gleichzeitig investiert Europa Milliarden in neue Luftverteidigung, während neue Drohnentypen zusätzliche Anforderungen stellen. Die Konsequenz ist nicht, dass günstige Interceptor-Drohnen hochwertige Raketen ersetzen werden. Vielmehr dürfte moderne Luftverteidigung immer stärker aus verschiedenen Ebenen bestehen - von leistungsfähigen Raketen bis zu günstigeren Lösungen gegen massenhafte Drohnenangriffe. Für ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) liegt genau dort die Chance. Ein P-1 für weniger als 5.000 Dollar wäre wirtschaftlich interessant, wenn das System die erforderliche Leistung erreicht und tatsächlich in großen Stückzahlen produziert werden kann. Noch muss ZenaTech das beweisen. Doch der grundlegende Trend ist klar: Die nächste Generation der Luftverteidigung dürfte nicht nur daran gemessen werden, was sie abschießen kann - sondern zunehmend auch daran, wie viel jeder erfolgreiche Abschuss kostet.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Reuters - Pentagon awards RTX's Raytheon $20.7 billion contract for AMRAAM missiles amid stockpile concerns - 28. September 2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/pentagon-awards-rtxs-raytheon-207-billion-contract-amraam-missiles-amid-2026-09-28/

RTX / Raytheon - RTX's Raytheon awarded $20.7 billion multi-year contract for AMRAAM under landmark production agreement - 28. September 2026

https://www.rtx.com/news/news-center/2026/09/28/rtxs-raytheon-awarded-20-7-billion-multi-year-contract-for-amraam-under-landmar

Reuters - Belgium to order air defence system from Kongsberg for $1 billion - 29. September 2026

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/belgium-order-air-defence-system-kongsberg-1-billion-2026-09-29/

Reuters - Kyiv Science Academy hit, 10 dead as Russian jet-drones strike across Ukraine - 28. September 2026

https://www.reuters.com/world/europe/kyiv-science-academy-hit-russian-jet-drones-strike-across-ukraine-2026-09-28/

ZenaTech - ZenaDrone Interceptor P-1, Single-Use Autonomous Interceptor Drone, Targeted to Sell for Under $5,000 USD - 19. März 2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-interceptor-p-1-single-use-autonomous-interceptor-drone-targeted-to-sell-for-under-5000-usd/

ZenaTech - ZenaDrone Begins Testing Phase for Interceptor P-1 Counter-UAS Drone Platform - 28. Juli 2026

https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

ZenaTech - Integrated Counter-UAS System Pairing Interceptor P-1 with Zena AI Detection and Swarm Command Software - 24. März 2026

https://www.zenatech.com/zenatech-developing-an-integrated-counter-uas-system-pairing-the-interceptor-p-1-low-cost-drone-with-zena-ai-detection-and-swarm-command-software/

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