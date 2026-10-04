Mitteilung der Verve Group Media SE: Verve Group Media SE schließt Sitzverlegung von Schweden nach Irland erfolgreich ab - Sitzverlegung nach Irland heute, am 2. Oktober 2026, wirksam; Wiederaufnahme des Handels am 5. Oktober unter der neuen irischen ISIN IE000ZVY0XXX erwartet - Sitzverlegung erschließt von führenden Technologiekonzernen geprägten Talentpool und stärkt die Vergleichbarkeit mit US-Adtech-Peers, auch durch geplantes USD-Reporting - Irland wird Herkunftsmitgliedstaat von Verve; Meldeschwellen für Stimmenrechtsmitteilungen beginnen bei 3 % und liegen danach bei jeder weiteren vollen Prozentstufe Verve Group Media SE ("Verve" oder das "Unternehmen") (ISIN: IE000ZVY0XXX), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Mobile Advertising Intelligence, bestätigt heute seine Registrierung beim irischen Companies Registration Office (dem "ICRO") und den Abschluss der von der Hauptversammlung am 5. Juni 2026 beschlossenen Sitzverlegung von Schweden nach Irland. Der eingetragene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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