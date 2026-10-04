Unterföhring (ots) -Hier sprießen die Promis aus dem Boden: Big Brother verpflanzt vier weitere Bewohner direkt vom roten Teppich in seinen Garten: Schauspielerin Anouschka Renzi, Model Tessa Bergmeier und das Reality-Paar Kim Virginia Grey und Nikola Grey ziehen am Montag live in SAT.1 bei "Promi Big Brother" ein.Ihre Mitbewohner Box-Legende Axel Schulz, No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa, Kult-XXL-Gastronom Redo, Reality-Star Maurice Dziwak, Ex-Bayern-Spieler Christian Lell, Sido-Ex Gia Georgina, Schauspieler Gedeon Burkhard, Creatorin Nina Bridney, GNTM-Finalist Godfrey Egbon und Reality-Sternchen Francesca Morgese befinden sich vor ihren Einzügen bereits von der Außenwelt abgeschottet im Promi-Hotel. Sie kennen ihre vier weiteren Mitbewohner noch nicht.Wie reagieren sie auf die Überraschungs-Bewohner? Das zeigt die Einzugsshow von "Promi Big Brother" am Montag, 5. Oktober 2026, live um 20:15 Uhr in SAT.1 - moderiert von Marlene Lufen und Jochen Schropp. Auf Joyn können die Zuschauerinnen und Zuschauer den Einzug und die ersten Begegnungen zusätzlich im 24/7-Livestream mitverfolgen.Auf gute Nachbarschaft: Die zwei Welten der "Promi Big Brother"-Herberge 2026Luxus und Verzicht trennt bei "Promi Big Brother" in diesem Jahr nur ein Gartenzaun: Auf der einen Seite ein modernes Haus mit allem Komfort auf 190 Quadratmetern als Sehnsuchtsort für alle Bewohner, auf der anderen Seite der wenig glamouröse Garten. Hier erwartet die luxusverwöhnten Promis auf lediglich 95 Quadratmetern eine in die Jahre gekommene Gartenhütte, einfache Pritschen und Hängematten. Gelebt wird zwischen ein paar Beeten und Gartenzwergen. Im Garten brennt eine Feuerstelle, die bewacht werden muss. Für die Einhaltung der Regeln sorgt unter den Bewohnern die täglich neu gewählte Gartenleitung.Das Essen im Garten? Bodenständig. Serviert werden wechselndes Gemüse als Grundnahrungsmittel sowie Wasser und Kräutertee. Die eigenen Klamotten sind im Garten ebenfalls tabu. Die Bewohner tragen Pullunder, Karo-Hemden, Gummistiefel oder Crocs. Geduscht wird draußen in einer alten Badewanne mit Gießkanne, das Holz-WC und ein Waschbecken runden den Gartenkomfort ab.Wer schlägt im Garten Wurzeln? Wer darf ab durch die Hecke? Verbunden sind beide Bereiche durch einen beweglichen Zaun. Big Brother entscheidet, wann die Grenze zwischen den Bewohnern zum Austausch geöffnet ist und wann sie verschlossen bleibt. Jeder Bereichswechsel mischt die Karten neu, ändert die Machtverhältnisse und Allianzen unter den Bewohnern.Theaterbühne, Laufsteg, Dubai-Lifestyle: Diese vier Promis ziehen am Montag mit ihren zehn Mitbewohnern einAnouschka Renzi (62), SchauspielerinNeue Herausforderung für die Diva der Reality-Szene: Schauspielerin Anouschka Renzi steht seit über 40 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera. Nach dem Dschungelcamp, "Kampf der Realitystars" und "Promis unter Palmen" bringt die 62-Jährige ihre klare Meinung und wenig Geduld für Oberflächlichkeit jetzt zu "Promi Big Brother" mit. "Ich bringe eine andere Farbe in diese Reality-Welt. Und falls mich jemand fragt, habe ich auch viel zu erzählen. Ich freue mich auf diese Aufgabe, obwohl ich grundsätzlich auch etwas Respekt vor Big Brother habe."Tessa Bergmeier (37), ModelAb ins Beet heißt es für Reality-Rebellin Tessa Bergmeier. Die 37-Jährige wurde bei "Germany's Next Topmodel" bekannt und hat sich mit ihren Teilnahmen an Formaten wie "Kampf der Realitystars", dem Dschungelcamp, "The 50" und "Prominent getrennt" längst im Reality-TV etabliert. "Ich bin ein Mensch, der sehr intensiv fühlt, sehr direkt ist und sich nicht gut verstellen kann", sagt das Model über sich selbst. Mit klaren Werten, kompromisslosem Veganismus und jeder Menge Streitpotenzial nimmt die zweifache Mutter nun ihre Mitbewohner bei PromiBB ins Visier. "Ich möchte mich auf die Situation einlassen und schauen, was passiert, wenn ich einmal nicht funktionieren, organisieren oder alles im Griff haben muss. Als Mama bin ich im Alltag sehr viel für andere da. Bei 'Promi Big Brother' möchte ich auch einfach mal Tessa sein."Kim Virginia Grey (31), Reality-QueenOb mit ihr alle auf einen grünen Zweig kommen werden? Die Reality-Queen kehrt zurück auf ihre Bühne: Kim Virginia wurde durch "Der Bachelor", "Temptation Island", "Are You The One?" und das Dschungelcamp bekannt. Nach "Prominent getrennt", "Beauty & The Nerd" und "Promis unter Palmen" sowie ihrer Hochzeit mit Nikola Glumac nimmt die selbsternannte "Queen of the Plot" nun Kurs auf den Garten des großen Bruders.Nikola Grey (30), Reality-StarAb ins Grün für den Tattoo-Giganten: Nikola Grey wurde durch "Temptation Island" und "Prominent getrennt" bekannt und sammelte außerdem bei "Are You The One?", "The 50" und "Promis unter Palmen" reichlich Reality-Erfahrung. Nach seiner Hochzeit mit Kim Virginia zieht der Reality-Star nun gemeinsam mit seiner Ehefrau bei "Promi Big Brother" ein.Täglich Prime Time, täglich durch die Nacht mit dem großen BruderDirekt im Anschluss an die Einzugsshow geht Jochen Bendel jeden Abend mit "Promi Big Brother - Die Late Night Show" erstmals aus dem großen Studio auf Sendung. Danach zeigt SAT.1 den Livestream aus dem Garten und dem Haus bis in die frühen Morgenstunden.Im "Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" können Fans auf Joyn das Leben der Bewohner ab dem Einzug am Montag, 5. Oktober 2026, um 20:15 Uhr bis zum Finale rund um die Uhr miterleben. Bereits im zweiten Jahr bietet der 24/7-Livestream KI-basierte Untertitel. Das Feature richtet sich nicht nur an Menschen ohne oder mit vermindertem Hörvermögen, sondern auch an all jene, die situativ auf das Audiosignal verzichten möchten oder Hilfe beim leichteren Verstehen des Inhalts benötigen.Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1.Das "Promi Big Brother"-Lineup von Montag, 5. Oktober 2026 bis Montag, 19. Oktober 2026"Promi Big Brother" - täglich um 20:15 Uhr live in SAT.1 oder streamen auf Joyn"Promi Big Brother - Die Late Night Show" und "Promi Big Brother - Livestream" - täglich im Anschluss an die Hauptshow live in SAT.1 oder streamen auf Joyn"Promi Big Brother - 24 Stunden Livestream" - rund um die Uhr streamen auf JoynFotos der Bewohner, des Gartens und des Hauses, sowie weitere Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promi Big Brother"-Pressefolder unter picdrop.com/joyn/promibigbrother.Pressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. - 1129Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comLisa.Wittke@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comSAT.1Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6364303