Die Commerzbank will von 2030 an jährlich rund 500 Millionen € zusätzlichen Wertbeitrag durch künstliche Intelligenz erzielen. Dafür plant sie bis zum Ende des Jahrzehnts Investitionen von insgesamt etwa 600 Millionen €. Für die bei rund 39 € notierende Commerzbank-Aktie wäre das ein weiterer Gewinnhebel. Allerdings könnte dieselbe Technologie zugleich eine der wichtigsten Ertragsquellen der Bank unter Druck setzen. 600 Millionen € für 500 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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