Im frühen Freitagshandel sah es noch nach einem kapitalen Schwächeanfall der Ölpreise aus. Doch Brent-Öl und WTI-Öl fingen sich rasch und legten im weiteren Handelsverlauf zu. Einmal mehr wurden Abwärtsbewegungen gekontert. Das sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Ölmarkt an einem potenziellen Wendepunkt steht.Was ist von der OPEC+ zu erwarten? Das aktuelle Treffen der führenden OPEC+ Staaten steht im Fokus des Ölmarktes. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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