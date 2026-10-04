Berlin - Die Grünen begrüßen die Zusage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) für die Lieferung von Abfangdrohnen an die Ukraine, fordern aber mehr Anstrengungen der Koalition zur Trockenlegung russischer Finanzquellen.



"Wenn jetzt Abfangdrohnen zugesagt werden, ist das richtig. Der Winter steht vor der Tür, und die Ukraine braucht dringend Hilfe, um ihn zu überstehen", sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Gleichzeitig müsse die Bundesregierung endlich entschlossen gegen die Schattenflotte vorgehen, mit der Putin seinen Krieg finanziere. Hier sei die Bundesregierung in der Verantwortung, mahnte sie.



Haßelmann sagte, die Reise von Merz in die Ukraine sei ein wichtiges Signal, doch Signale allein reichten nicht aus. Was die Ukraine jetzt brauche, seien klare Zusagen und mehr Unterstützung, damit das Leid der Menschen ende. Frieden werde es erst geben, wenn Russland begreife, dass es seine militärischen Ziele nicht erreichen werde. Putin sei es, der die brutalen Angriffe und das Bomben sofort stoppen könne, fügte Haßelmann hinzu.





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