Amkor Technology - AMKR: Nvidia zahlt im Voraus für Kapazitäten bei Advanced Packaging!

Halbjahresplus nur 16%!

Berg- & Talfahrt bei Amkor Technolgy (AMKR). JETZT Kaufsignal mit lukrativem Chance-Risiko-Verhältnis! Zumindest kurzfritig sehr bullisch!

Amkor Technology (AMKR) - US0316521006

Rückblick

Im vergangenen Halbjahr zeigte die Amkor-Technolgy-Aktie eine ausgeprägte Berg-und-Tal-Fahrt mit einem Haljahresplus von 16 Prozent und fiel nach einem Zwischenhoch von rund 97 USD im Juni bis auf etwa 43 USD Ende Juli, bevor eine Erholung einsetzte. Besonders markant war dabei die große Abwärtslücke Ende Juli, die den Kurs aus dem Bereich um 60 USD deutlich nach unten riss. Seit dem Tief hat sich die Aktie stabilisiert, das Gap Down geschlossen und notiert inzwischen wieder oberhalb des 20er-EMA und des 50er-EMA, wobei beide Durchschnitte zuletzt seitwärts bis leicht aufwärts tendieren.

Amkor-Technolgy-Aktie: Chart vom 02.10.2026, Kürzel: AMKR, Kurs: 134.69 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das im Chart dargestellte Bottom-Fishing-Setup basiert auf dem höheren Pivot-Tief vom 16. September und dem mit der letzten Tageskerze erfolgten Ausbruch über die Widerstandslinie bei 55 USD. Ein Kaufsignal liegt somit vor. Für einen Einstieg ist es aber noch nicht zu spät. Da das Chance-Risiko-Verhälnis mit dem Kursziel bei öAllzeithoch vom 16. Juni enorm ist.

Mögliches bärisches Szenario

Amkor Technology wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tempe, Arizona. Das Unternehmen ist auf ausgelagerte Halbleiterverpackung und -prüfung spezialisiert und bietet unter anderem Advanced Packaging, Wafer-Level-Processing und System-in-Package-Lösungen für Anwendungen wie Smartphones, Rechenzentren, KI, Automobile und Wearables an. Mit NVIDIA wurde eine mehrjährige Partnerschaft über 1.5 Milliarden USD vereinbart, bei der NVIDIA eine Vorauszahlung für den Ausbau der US-Kapazitäten für Advanced Packaging leistet. Im Fokus stehen Technologien wie High-Density-Interconnects und die Integration verschiedener Chips in einem Gehäuse, die für leistungsfähige und energieeffiziente KI-Systeme zunehmend wichtig sind. Der Ausbau in Arizona soll Amkor dabei helfen, die steigende Nachfrage nach KI-Infrastruktur zu bedienen und die Fertigungskapazitäten in den USA deutlich zu erhöhen. Gleichzeitig sorgt die langfristige Vereinbarung für mehr Planungssicherheit bei den Investitionen und dürfte das Risiko ungenutzter Kapazitäten reduzieren. Bereits im September wurde die zweite Ausbaustufe des Standorts Arizona angekündigt, wodurch sich die geplante Reinraumfläche auf rund 93.000 Quadratmeter und das Gesamtinvestitionsvolumen auf etwa 12 Milliarden USD erhöht. Für Anleger bleibt entscheidend, wie schnell die neuen Kapazitäten hochgefahren werden und ob sich daraus steigende Auslastung und Ergebnisbeiträge ergeben. Technisch sollte zudem beobachtet werden, ob sich der Aufwärtstrend oberhalb des 20er-EMA und 50er-EMA fortsetzt. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Ergebnissen gab es 2025 wieder einen Gewinn. Charttechnisch sieht es insgesamt volatil, aber zumindest kurzfristg sehr bullisch aus!

Meinung

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 13.92 Mrd. USD

Meine Meinung zu Amkor Technolgy ist bullisch

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/nebenwerte/die-amkor-technology-aktie-profitiert-von-starkem-ai-geschaeft-und-frischem-overweight-rating/70119503

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 04.10.2026

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