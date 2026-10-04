Unsere Heimatgalaxie verbirgt eine bewegte Vergangenheit. Neue Berechnungen auf Hochleistungsrechnern werfen nun ein gänzlich anderes Licht auf die Epoche kurz nach dem Urknall. Das gewohnte Bild vom Sternensystem gerät damit kräftig ins Wanken. In der sogenannten kosmischen Dämmerung wies die heutige Milchstraße noch nicht die Struktur einer geordneten Spiralscheibe auf. Vielmehr glich diese Region des frühen Universums einer Ansammlung von mehreren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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