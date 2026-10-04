Köln (ots) -Über 370.000 Interessierte haben in diesem Jahr an der WDR-Aktion "Türen auf mit der Maus" teilgenommen. Unter dem Motto "Kleine Wunder" öffneten bundesweit Unternehmen, Vereine, Werkstätten, Labore und viele weitere Einrichtungen ihre Türen und ließen Kinder und Familien hinter die Kulissen blicken. In diesem Jahr gab es einen neuen Rekord: Bei über 950 Angeboten gab es Sachgeschichten live zu erleben - so viele wie noch nie.Entdecken, Fragen stellen und selbst ausprobierenDie großen und kleinen MausFans konnten mit eigenen Augen sehen, wie vielfältig die Welt direkt vor ihrer Haustür ist und welche kleinen Wunder sich hinter scheinbar alltäglichen Abläufen verbergen. In ganz Deutschland öffneten sich die Türen und es wurde experimentiert, gebaut und viel Neues mit der Maus erfahren und erlebt.Das handwerkliche Wunder, wie ein Trickfilm entsteht, zeigte ein Trickfilmstudio in Berlin - von der ersten Bleistiftskizze über das Storyboard bis zum fertig animierten Film. Kinder und Familien waren live dabei, als eine Bochumer Straßenbahn mit der Maus beklebt wurde. Naturwunder gab es in Dortmund, wo Fische und Pflanzen aus der Aquaponik bestaunt wurden. In der Zimmerwerkstatt der Berufsschule Erding wurde ein eigenes Vogelhaus gebaut und bei der Deutschen Bundesbank Falschgeld entlarvt.Die Mausreporterinnen und -reporter waren ebenfalls den ganzen Tag in Deutschland unterwegs: Jana Forkels Stationen führten sie in ein mobiles (Bälle-) Schwimmbad und zum Amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Hier hat sie erlebt, wie Technik und Wissenschaft im Krisen- und Katastrophenfall unterstützen können. Anschließend ging es weiter in die Tuchfabrik nach Euskirchen und zum NS-Dokumentationszentrum in Köln. Ihre Kollegin Nina Heuser schaute sich im Norden um: In Hamburg besuchte sie zunächst das Archäologische Institut und das Komponistenquartier, bevor sie im Baumschulmuseum Pinneberg entdecken konnte, warum Bäume so wichtige Helfer sind.Christoph Biemann war in Berlin im "Stadtteil der Sinne": Mit Augenmaske und Blindenstock probierten MausFans aus, wie sich Menschen ohne Sehen orientieren. Danach war er dabei als eine Menschenpyramide entstand und besuchte das ARD-Hauptstadtstudio. Nina Lindlahr schaute im Reha-Zentrum Bad Orb vorbei, ging mit Rettungshunden in Lohr auf Spurensuche und erfuhr mehr über Strom in Würzburg. André Gatzke war im Natur- und Wasser-Erlebnispark Emscherland und konnte gemeinsam mit vielen Kindern in der Zeche Zollverein herausfinden, wie eine riesige Industrieanlage nur durch das genaue Zusammenspiel vieler kleiner Teile funktioniert.Türen öffneten sich auch im WDR für MausFansNatürlich öffnete auch der WDR seine Türen und ließ MausFans hinter die Kulissen blicken: Beim Mausradio in Köln konnten Kinder herausfinden, wie Radio gemacht wird und selbst Beiträge für das MausFreunde-Buch aufnehmen - mit dabei war auch WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau. Im WDR Kinderstudio wurde gezeigt, wie Fernsehen gemacht wird: Gemeinsam mit den Teams vor Ort produzierten Kinder eigene Inhalte und entdeckten kleine Wunder mit Mikrofon und Kamera.Zum Abschluss des Tages waren André Gatzke und die Maus live im Studio Essen: In der Lokalzeit extra mit Desirée Rösch ließen sie den Tag gemeinsam Revue passieren. Das WDR Fernsehen brachte mit "Wir lieben die Maus" den ganzen Tag Maus-Programm. WDR 2 schaltete live zu verschiedenen Türen und berichtete über die kleinen Wunder.Viele Eindrücke vom Aktionstag, Fotos sowie Geschichten von den geöffneten Türen sind auf die-maus.de (https://www.wdrmaus.de/) zu finden. Weitere Inhalte und Highlights wie "Deine Sendung Türen auf mit der Maus" (KiKA) stehen zudem in der ARD Mediathek bereit.Auch im nächsten Jahr wird die Maus am 3. Oktober wieder Türen öffnen. Anmeldungen für die Veranstaltungen sind ab dem 7. März 2027 auf die-maus.de (https://www.wdrmaus.de/) möglich.Redaktion "Türen auf mit der Maus": Anja Myriam Anton, Hilla Stadtbäumer.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deTüren auf mit der Maus 2026 - Die Seite mit der Maus - WDR Fernsehen (https://www.wdrmaus.de/extras/tueren_auf/mauswalls/2026.php5)Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221-220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6364449