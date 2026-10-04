Der Euro Stoxx 600 tritt seit Wochen auf der Stelle. Anlegern fehlt der Mut. Doch hinter der müden Fassade ziehen drei Branchen davon. Eine soll beim Gewinn fast doppelt so schnell zulegen wie die Banken. Dem europäischen Aktienmarkt geht die Puste aus. Seit Mitte August bröckelt der Euro Stoxx 600. Die überverkaufte Lage baute er zuletzt nur durch eine Seitwärtsbewegung ab, schreibt Stephen Schneider, Analyst der DZ Bank. Den Anlegern fehle die Fantasie. Tiefere Kurse nutzten sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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