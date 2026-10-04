Ethereum steht unmittelbar vor der nächsten wichtigen Richtungsentscheidung. In meiner Analyse aus dem Vormonat hatte ich nach der Rallye von in der Spitze +76% die Widerstandszone zwischen 2.720 und 2.815 US$ als nächsten entscheidenden Prüfstein definiert. Mit aktuell rund 2.701 US$ arbeitet sich ETH nun erneut genau an diesen Bereich heran und behauptet zugleich die zuvor zurückeroberten Unterstützungen. Gelingt der nachhaltige Sprung über 2.815 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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