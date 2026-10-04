Elon Musk verzichtet bei seinen autonomen Fahrzeugen bewusst auf Lidar und Radar -Â mit negativen Folgen für den Betrieb der Robotaxi-Flotte in Austin. Denn die steht zwischen 23:00 und 6:00 Uhr still. Was graue Katzen damit zu tun haben. Im September 2026 hatte Teslas Robotaxi-Dienst im texanischen Austin einmal mehr für Schlagzeilen gesorgt. Eines der Fahrzeuge wählte statt der rund zehn Minuten in Anspruch nehmenden kürzeren Strecke einen Umweg, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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