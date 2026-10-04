Thessaloniki - Am 4. Spieltag der Uefa Nations League haben sich Griechenland und Deutschland mit einem 0:0 unentschieden getrennt.
In der ersten Halbzeit zeigte sich die DFB-Elf spielbestimmend und erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten. Besonders Derry Scherhant fiel durch seine agilen Aktionen auf, jedoch fehlte es an der letzten Präzision im Abschluss. Die Griechen hielten mit einer kompakten Defensive dagegen und setzten vereinzelt Nadelstiche über schnelle Konter. Ein Tor von DFB-Stürmer Jonathan Burkardt in der 32. Minute wurde nach VAR-Prüfung wegen eines Handspiels von Tom Bischof aberkannt.
Nach der Pause erhöhte die deutsche Mannschaft den Druck, doch die griechische Abwehr stand weiterhin stabil. Trotz einiger Wechsel und frischer Kräfte gelang es nicht, die entscheidende Lücke zu finden. Die Griechen verteidigten geschickt und setzten auf gelegentliche Entlastungsangriffe.
In der Schlussphase drängte Deutschland auf den Siegtreffer, doch die Zeit lief gegen sie. Die griechische Mannschaft verteidigte mit Leidenschaft und sicherte sich letztlich das Unentschieden.
In der ersten Halbzeit zeigte sich die DFB-Elf spielbestimmend und erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten. Besonders Derry Scherhant fiel durch seine agilen Aktionen auf, jedoch fehlte es an der letzten Präzision im Abschluss. Die Griechen hielten mit einer kompakten Defensive dagegen und setzten vereinzelt Nadelstiche über schnelle Konter. Ein Tor von DFB-Stürmer Jonathan Burkardt in der 32. Minute wurde nach VAR-Prüfung wegen eines Handspiels von Tom Bischof aberkannt.
Nach der Pause erhöhte die deutsche Mannschaft den Druck, doch die griechische Abwehr stand weiterhin stabil. Trotz einiger Wechsel und frischer Kräfte gelang es nicht, die entscheidende Lücke zu finden. Die Griechen verteidigten geschickt und setzten auf gelegentliche Entlastungsangriffe.
In der Schlussphase drängte Deutschland auf den Siegtreffer, doch die Zeit lief gegen sie. Die griechische Mannschaft verteidigte mit Leidenschaft und sicherte sich letztlich das Unentschieden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur