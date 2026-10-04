München (ots) -Achter Derbysieg in Folge für den EHC Red Bull München gegen die Augsburger Panther! München gewinnt mit 4:2 dank drei Überzahltore und klettert damit in der Tabelle auf den vierten Platz. "Die Unterzahl hat uns das Genick gebrochen", sagt Augsburg Enrico Henriquez nach der Pleite. Am Rande des Derbys ist auch der neue Bundestrainer Andre Rankel ein Thema. "Er brennt wie eine Fackel", lobt EHC-Manager Christian Winkler die DEB-Trainerhoffnung, Goalie Mathias Niederberger bietet sich nach längerer Länderspiel-Pause an: "Ich hätte Lust auf den Deutschland Cup." Der findet vom 5. - 8. November statt und wird live bei MagentaSport übertragen. Auch eine Art Casting für Heim-WM 2027.Der Meister ist gut drauf: die Eisbären Berlin schlagen Tabellenführer Nürnberg Ice Tigers mit 4:1 und feiern Ty Ronning, der einen Hattrick erzielt. "Das ist harte Arbeit", betont der Matchwinner nach dem Spiel. Mitspieler Andreas Eder beschreibt ihn als einen "brutalen Torjäger". Ronning stellt klar, dass der Teamerfolg über allem steht: "Ich bin glücklich, dass ich derjenige bin, der die Tore erzielt, aber ich muss trotzdem genauso hart für die anderen arbeiten."Auswärts hui, zuhause noch pfui. Nach der erneuten Heim-Pleite am vergangenen Freitag gegen München siegt Köln mit 6:3 beim ERC Ingolstadt. Die Offensive brilliert erneut und steht nach sechs Spieltagen bei 26 Toren - Ligabestwert, aber die Abwehr wackelt: "Drei Gegentore sind nicht so viel, aber wir wissen, dass wir uns defensiv steigern müssen. Aber man muss es positiv sehen, dass es auch offensiv sehr gut funktioniert", sagte Kölns Max Kammerer nach dem Spiel.Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 6. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Die Eisbären spielen am Mittwoch in der Champions League gegen Herning - ab 19.15 Uhr. In der DEL geht es am Donnerstagabend live ab 19 Uhr mit dem Duell der Löwen Frankfurt gegen die Krefeld Pinguine. Am Freitagabend folgen dann die restlichen sechs Partien des Spieltags - live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport als Einzelspiel und ab 19 Uhr in der Konferenz.PENNY DEL | 6. Spieltag: EHC Red Bull München - Augsburger Panther 4:2 - Derbysieg! München feiert Party gegen AugsburgLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=ZWI3L0Q5M21CTUZxbDNWbnRacG1aR2NxaTdzelQxSGlqOFVOR0htblIxND0=Enrico Henriquez, Augsburger Panther: "Wir sind gut rausgekommen im ersten Drittel, da hätten wir eins schießen müssen. Die Unterzahl hat uns das Genick gebrochen, es wäre mehr drin gewesen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NUJQQ0dUL01TL1lUZ05CL0o5VFAvc1lnU3BxcHBodERJYVpob0g0U0lnbz0=Trevor Carrick, EHC Red Bull München: "Ich habe länger auf mein erstes Tor warten müssen, als ich erhofft habe. Wir haben sehr gut gespielt und offensiv sehr gute Möglichkeiten gefunden. Darauf können wir aufbauen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bGxDTzZTTnNmOUhuQmo4UU9QMXc1Wmc1b3FJb0V6UUYrMGpieW1MYTVWQT0=Mathias Niederberger, EHC Red Bull München, über die Nationalmannschaft: "Wir hatten schon ein Gespräch mit dem Bundestrainer. Er ist ziemlich umtriebig. Die Spieler, die er nominieren wird, wird er auf jeden Fall gut kennen. Ich hätte Lust auf den Deutschland Cup." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID =NURmOG1rSUdJV0xMUVdYN2xSTEhBMWpoTXFIRFgxVzNBSFQwRmNRV20yZz0=Winkler über Bundestrainer Rankel: "Brennt wie eine Fackel"Christian Winkler, Managing Director EHC Red Bull München, über den neuen DEB-Trainer André Rankel: "Ich nehme ihn unheimlich positiv wahr. Ich kannte den André bisher eigentlich nur als Trainer, aber habe ihn jetzt näher kennengelernt. Er arbeitet sehr akribisch und brennt wie eine Fackel. Auch wenn man das Feedback der Spieler hört, ich will keinem zu nahetreten, aber die sagen auch: 'Jetzt wird wieder mit uns geredet.' Er hat vieles wieder auf null gestellt und spricht mit Spielern, die zuletzt nicht mehr im Fokus waren, und genau das ist das Richtige. Ich kann nur für unsere Jungs sprechen: Sie haben jetzt schon eine wahnsinnige Vorfreude auf den Deutschland Cup. Da kann echt etwas ganz Großes wachsen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=a2xHeHlyVWs0VFQxcWQwUnhpN0VhR1BkQmJtWit5aFV1dm81THN5cDZUdz0=Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers 4:1 - Ronning-Show im Topspiel! Berlin siegt verdient gegen NürnbergLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=VkFnRytlUkxBTEYydVlkQkNtV2Y1M3dlQi83aHZnSUk4bVRiTWloYTRqZz0=Ty Ronning, Eisbären Berlin, über seinen Hattrick: "Es ist nicht einfach, das ist harte Arbeit. Ich trainiere sehr viel und wir bauen gerade die Teamchemie auf. Es sind nicht nur die Torschützen, sondern das ganze Team, was für den Erfolg zuständig ist. Ich bin glücklich, dass ich derjenige bin, der die Tore erzielt, aber ich muss trotzdem genauso hart für die anderen arbeiten."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=elg4anB4akNWQ3NMaUkzMHJ4UUhSTm5KNHJHL09SNUxLVG0yeFVFUXhzMD0=Andreas Eder, Eisbären Berlin......über das Spiel: "Wir sind nicht so gut angefangen, wie wir es uns vorgestellt haben. Nürnberg hat es uns sehr schwer gemacht, aber am Ende haben wir verdient gewonnen. Ich glaube, dass es meine Schuld ist, dass wir ein Gegentor bekommen haben. Ich habe in Frankfurt gesagt, wir kriegen nie wieder eins, und fressen uns dann heute so ein Gegentor."...über Ty Ronning: "Der Ty ist ein brutaler Torjäger, der Liam (Kirk, Anm. d. Red.) auch, die zwei sind einfach wahnsinnig gute Typen, die hart arbeiten im Training."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q04va2wxZ0NoUzMyalNHVHNTd1NncHh1d0FsNDJmMjVmZmZIUjYzWDVFdz0=Constantin Braun, Nürnberg Ice Tigers: "Gegen Berlin musst du die Chance nutzen, denn sie nutzen ihre eiskalt aus. Wir brauchen uns nicht verstecken, denn wir haben über 60 Minuten einen guten Kampf geliefert." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SnhaNVlwWW1LSXlaTk5IUi9GSXNmQWtYVDhhTmhscW9qV0VxUGxwd3d1az0=Berlins Kapitän Kai Wissmann zum kuriosen 1:0 der Nürnberger: "Der Schiedsrichter hat mir erklärt, dass es egal ist, ob der Pfiff davor war. Continuous-Play. Der Pfiff kann davor sein und dann ist es trotzdem laut Regel ein Tor. Ist mir neu, aber so wurde es mir erklärt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b2Iwd1RPN0VzNnhEcktrRW9sRi9vSndpSm15ZWJXcjVKcmZ0YkdZZkFDND0=Rührend! Nürnbergs Samuel Dove-McFalls beglückwünscht seine Mutter im Interview der zweiten Drittelpause zum 60. Geburtstag: clipro.tv/player?publishJobID=YzQzSkRyWGFpa1lXeE5SZU9VejgxYy8xcVlnVnZ2NG1DMEJML2k5NlpQOD0=ERC Ingolstadt - Kölner Haie 3:6 - Kölner Haie ballern sich den Frust von der SeeleLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=RTA0UlhwdFJvck9ia2ZzS09DTXdvc3UxQWNidVVPb1NoaHdwTTNjZnhsbz0=Max Kammerer, Kölner Haie: "Heute haben alle gut gespielt, es war eine sehr, sehr gute Mannschaftsleistung. Wir haben wenig Fehler gemacht und haben uns belohnt. Drei Gegentore sind nicht so viel, aber wir wissen, dass wir uns defensiv steigern müssen. Aber man muss es positiv sehen, dass es auch offensiv sehr gut funktioniert."Grizzlys Wolfsburg - Adler Mannheim 4:1 - Zwei Empty-Net-Tore von den GrizzlysLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=eVphdEsxclFJUUw0cmNWekN6SHdLcmFuelcreXF0UmNqeUpCSHNSSzM5dz0=Iserlohn Roosters - Krefeld Pinguine 3:2 - Bann gebrochen! Iserlohn feiert ersten Saisonsieg im Derby und gibt Rote Laterne abLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=QWFWQVBmZmhWRXJENG9jV2J0d1VtTjY2TGhSY25QNm9BQXg0MVdjMUFtbz0=Spornberger vs. Proske! Die Emotionen kochen im Derby über: clipro.tv/player?publishJobID=YUlSUi9HeXBlb1VqWEtJMitlaVg4RVk2ckJZRDJ2NVNpWlRqMHF5NUo5az0=Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL | 7. SpieltagDonnerstag, 08.10.2026ab 19 Uhr: Löwen Frankfurt - Krefeld PinguineFreitag, 09.10.2026ab 19.15 Uhr: Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings, Eisbären Berlin - Grizzlys Wolfsburg, Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim, Augsburger Panther - Fischtown Pinguins, EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt, Straubing Tigers - Iserlohn RoostersPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6364498