Berlin - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) begrüßt die Ankündigung der Deutschen Bahn, das Familienticket wieder einzuführen. "Die dauerhafte Einführung des Familientickets freut mich als Bundesverkehrsminister, aber auch ganz persönlich als Familienvater sehr. Für viele Familien in Deutschland ist die Bahn das Verkehrsmittel der Wahl, wenn es in den Urlaub oder zu den Großeltern geht", sagte Bilger der "Bild-Zeitung" (Montagsausgabe).
Deshalb sei es ihm ein wichtiges Anliegen gewesen, "dass die Bahn nach der Abschaffung der Familienreservierung wieder ein attraktives Angebot für Familien" schaffe. "Ich halte es für den richtigen Schritt, dass die Deutsche Bahn dies nun dauerhaft umsetzt", so der Verkehrsminister weiter. Gerade angesichts hoher Spritpreise sei das Familienticket ein starkes Signal für klimafreundliche Mobilität auf der Schiene.
Deshalb sei es ihm ein wichtiges Anliegen gewesen, "dass die Bahn nach der Abschaffung der Familienreservierung wieder ein attraktives Angebot für Familien" schaffe. "Ich halte es für den richtigen Schritt, dass die Deutsche Bahn dies nun dauerhaft umsetzt", so der Verkehrsminister weiter. Gerade angesichts hoher Spritpreise sei das Familienticket ein starkes Signal für klimafreundliche Mobilität auf der Schiene.
© 2026 dts Nachrichtenagentur