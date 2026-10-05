Vorläufige PEAs im Fokus: GoldMining: Vom Ressourcenportfolio zu konkreten Entwicklungsplänen

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São Jorge und La Mina liefern vorläufige PEA-Kennzahlen. GoldMining verbindet eine große Ressourcenbasis mit einer schuldenfreien Bilanz und laufenden Explorationsprogrammen.

- Anzeige/Werbung - Dieser Beitrag wurde im Auftrag von GoldMining Inc. erstellt und verbreitet. · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-/Marketingvertrag mit GoldMining Inc. · Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 05.10.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) verändert sich die Investmentstory sichtbar. Über Jahre wurde das Unternehmen vor allem als eine Art "Goldbank" wahrgenommen: ein breit diversifiziertes Portfolio großer Gold- und Gold-Kupfer-Ressourcen in Nord- und Südamerika, ergänzt um Beteiligungen an börsennotierten Gesellschaften. Jetzt rückt nun ein anderer Aspekt in den Vordergrund. Mit neuen Wirtschaftlichkeitsstudien, laufenden Bohrprogrammen und konkreteren Entwicklungsschritten versucht GoldMining, aus der umfangreichen Ressourcenbasis einzelne Projekte herauszulösen und technisch wie wirtschaftlich weiterzuentwickeln.

Die jüngsten Pressemitteilungen zeigen diese Verschiebung besonders deutlich. Für São Jorge in Brasilien wurde im Juni eine neue Preliminary Economic Assessment (PEA) vorgelegt und der zugehörige NI-43-101-Bericht am 22. Juli eingereicht. Bereits zuvor hatte GoldMining die PEA für La Mina in Kolumbien aktualisiert. Parallel laufen Explorationsprogramme bei São Jorge und Yarumalito, während Crucero in Peru durch die erstmalige Einbeziehung von Antimon eine zusätzliche strategische Komponente erhalten hat. Die Story ist damit breiter als ein einzelnes Projekt - zugleich wird 2026 erstmals deutlicher, welche Assets innerhalb des Portfolios die nächste Entwicklungsstufe erreichen könnten.

Vom "Ounce Bank"-Modell zu konkreten Entwicklungsplänen

GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) kontrolliert ein Portfolio von Ressourcenprojekten in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Im Halbjahresupdate vom 25. Juni bezifferte das Unternehmen seine globale Ressourcenbasis auf 13,1 Mio. Unzen Goldäquivalent in den Kategorien Measured & Indicated sowie weitere 9,0 Mio. Unzen AuEq in der Kategorie Inferred. Diese Summen verteilen sich auf unterschiedliche Projekte, Jurisdiktionen und Entwicklungsstadien und sind daher nicht mit einer einheitlichen wirtschaftlich gewinnbaren Reserve gleichzusetzen.

Ein zweiter Teil der Investmentstory liegt außerhalb der direkt gehaltenen Projekte. GoldMining besitzt strategische Aktienbeteiligungen an U.S. GoldMining Inc., Gold Royalty Corp. und NevGold Corp.

Quelle: GoldMining Inc.

Nach Unternehmensangaben belief sich der Wert von Cash und börsennotierten Wertpapieren zum Zeitpunkt des Halbjahresupdates auf rund 185 Mio. US-Dollar, bei gleichzeitig keinen Finanzschulden. Gerade diese Bilanz gibt GoldMining Spielraum, mehrere Projekte parallel voranzutreiben. Das Unternehmen muss nicht ausschließlich auf ein einziges Explorationsasset setzen, sondern kann Kapital und technische Kapazitäten auf diejenigen Projekte konzentrieren, bei denen sich kurzfristig der größte Fortschritt erzielen lässt.

São Jorge: PEA definiert einen vorläufigen Entwicklungsrahmen

Im Zentrum der jüngsten Meldungen steht das zu 100% gehaltene São Jorge-Goldprojekt im brasilianischen Bundesstaat Pará. Die im Juni veröffentlichte PEA modelliert bei einem Basis-Goldpreis von 3.500 US-Dollar je Unze einen Nachsteuer-NPV bei 5% Diskontierung von 532 Mio. US-Dollar, einen IRR nach Steuern von 42,4% und eine anfängliche Amortisationsdauer von 2,8 Jahren. Am 22. Juli reichte GoldMining den vollständigen NI-43-101-Technical-Report mit effektivem Stichtag 9. Juni 2026 ein.

Bemerkenswert ist vor allem der im Modell vergleichsweise überschaubare anfängliche Kapitalbedarf. Die PEA kalkuliert mit 202 Mio. US-Dollar Initial-CAPEX einschließlich 25% Contingency. Vorgesehen ist ein konventioneller Tagebau mit einer Aufbereitungsrate von 5.500 Tonnen pro Tag. Über eine modellierte Minenlaufzeit von 10,6 Jahren soll die Goldproduktion durchschnittlich rund 51.250 Unzen pro Jahr erreichen; in den Jahren zwei bis vier werden jeweils etwa 57.200 Unzen modelliert. Der modellierte LOM-AISC wird mit 1.464 US-Dollar je Unze angegeben.

Für die Kapitalintensität spielt die Lage eine wichtige Rolle. Nach Angaben des Unternehmens befindet sich São Jorge nahe bestehender Stromleitungen und asphaltierter Straßen und kann auf einen verfügbaren regionalen Arbeitsmarkt zurückgreifen.

Die PEA ist ausdrücklich vorläufig. Sie enthält Inferred Mineral Resources und darf deshalb nicht mit einer Feasibility Study oder einer Bauentscheidung gleichgesetzt werden. GoldMining arbeitet nun daran, Pre-Feasibility-Arbeiten aufzunehmen und das Genehmigungsverfahren weiter voranzutreiben. Genau hier liegt der nächste wichtige Bewertungsmaßstab: Kann das Unternehmen die modellierten PEA-Kennzahlen in einer höherwertigen Studie bestätigen und das Projekt technisch weiter de-risken?

Exploration soll São Jorge weiter untersuchen

Parallel zur Entwicklungsarbeit läuft ein 8.000 Meter-Bohrprogramm mit zwei Bohrgeräten. GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) verfolgt dabei nicht nur die bestehende Lagerstätte, sondern mehrere neue geochemische und geophysikalische Ziele in deren Umfeld. Ein Beispiel ist William South, weniger als zwei Kilometer von der bestehenden Ressource entfernt. Dort hatte Bohrloch SJRC-048-25 unter anderem 12 m mit 2,38 g/t Gold ab 13 Metern Tiefe, einschließlich eines Meters mit 22 g/t Gold, geliefert.

Für Investoren ist diese Parallelstrategie interessant: Die PEA schafft einen ersten wirtschaftlichen Rahmen für die bekannte Ressource, während Exploration versucht, zusätzliche Mineralisierung zu definieren.

La Mina: Größeres Projekt mit Kupferanteil

Noch größer fallen die modellierten Kennzahlen beim La Mina-Gold-Kupfer-Projekt in Antioquia, Kolumbien, aus. Die am 28. April veröffentlichte und im Juni technisch dokumentierte aktualisierte PEA weist im Basisfall bei 3.500 US-Dollar je Unze Gold, 4,70 US-Dollar je Pfund Kupfer und 40 US-Dollar je Unze Silber einen Nachsteuer-NPV5 von rund 1,0 Mrd. US-Dollar und eine IRR von 32,2% aus. Die modellierte Amortisationszeit beträgt etwa 2,7 Jahre.

La Mina ist damit ein deutlich kapitalintensiveres Vorhaben als São Jorge. Der Initial-CAPEX wird auf 523 Mio. US-Dollar geschätzt. Das Konzept sieht einen konventionellen Tagebau und eine Anlage mit 15.000 Tonnen Tageskapazität vor. Über die modellierte Minenlaufzeit von 11,2 Jahren sollen insgesamt rund 1,5 Mio. Unzen Goldäquivalent produziert werden, zusammengesetzt aus rund 1,2 Mio. Unzen Gold, 195 Mio. Pfund Kupfer und 2,6 Mio. Unzen Silber. Für die ersten fünf Jahre modelliert die PEA durchschnittlich 152.400 Unzen AuEq pro Jahr. Der modellierte AISC wird auf By-Product-Basis mit 1.045 US-Dollar je Unze Gold angegeben.

Quelle: GoldMining Inc.

Gerade der Kupferanteil verleiht La Mina zusätzliche Optionalität. Zugleich ist das Projekt technisch und finanziell anspruchsvoller.

Kolumbien: Yarumalito ergänzt das Distriktpotenzial

GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) betrachtet La Mina nicht isoliert. Im kolumbianischen Mid-Cauca-Gürtel liegen auch Titiribi und Yarumalito. Bei Yarumalito startete das Unternehmen Ende Mai ein vollständig finanziertes Kernbohrprogramm über rund 1.200 Meter. Ziel ist insbesondere die weitere Prüfung des mineralisierten P-1-Porphyrs und eines überarbeiteten geologischen Modells.

Die räumliche Konzentration mehrerer Gold-Kupfer-Projekte eröffnet langfristig die Möglichkeit eines Distriktansatzes. Potenzielle Synergien bei Infrastruktur, Exploration oder Entwicklung sind derzeit jedoch eine strategische Option und keine bereits nachgewiesene wirtschaftliche Realität. Für Yarumalito werden zunächst die Bohrergebnisse entscheidend sein.

Crucero: Antimon ergänzt die Ressourcendarstellung

Ein weiterer Baustein ist das zu 100% gehaltene Crucero-Projekt in Peru. GoldMining veröffentlichte im Februar eine aktualisierte Ressourcenschätzung, in der erstmals Antimon systematisch berücksichtigt wurde. Die Indicated Resource umfasst 42,7 Mio. Tonnen mit 1,26 g/t AuEq beziehungsweise rund 1,74 Mio. Unzen AuEq. Hinzu kommen 34,9 Mio. Tonnen Inferred mit 0,93 g/t AuEq beziehungsweise rund 1,04 Mio. Unzen AuEq.

Nach Unternehmensangaben entfallen rund 25% der Indicated-AuEq-Unzen und 29% der Inferred-AuEq-Unzen auf den rechnerischen Beitrag von Antimon. Konkret enthält die Schätzung rund 51.000 Tonnen Antimon in der Indicated- und 37.000 Tonnen in der Inferred-Kategorie. Damit erhält Crucero neben Gold eine zusätzliche Critical-Minerals-Komponente. Auch hier gilt: AuEq ist eine rechnerische Vergleichsgröße auf Basis definierter Preis- und Recovery-Annahmen.

Whistler: Indirekte Beteiligung über U.S. GoldMining

Hinzu kommt die Beteiligung an U.S. GoldMining, an der GoldMining im Halbjahresupdate rund 74% hielt. Die Tochtergesellschaft veröffentlichte 2026 eine erste PEA für das zu 100% gehaltene Whistler-Gold-Kupfer-Projekt in Alaska. GoldMining bezifferte den dort modellierten NPV5 im Halbjahresupdate auf rund 2,0 Mrd. US-Dollar. Für GoldMining-Aktionäre entsteht damit eine zusätzliche, allerdings indirekte Beteiligung an der Entwicklung von Whistler.

Der Vorteil dieser Struktur liegt darin, dass Whistler über eine eigenständig börsennotierte Gesellschaft finanziert und entwickelt werden kann. Der Marktwert der Beteiligung hängt wesentlich von der Kursentwicklung von U.S. GoldMining ab und kann entsprechend volatil sein.

Von GoldMining bezahlte Anzeige. Der nachfolgende von Commodity-TV produzierte Beitrag erscheint im Auftrag von GoldMining.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-ceo-update-why-sao-jorge-and-la-mina-could-be-game-changers/

Fazit: Aus Ressourcen werden konkrete Entwicklungspläne

GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0) befindet sich 2026 in einer wichtigen Übergangsphase. Die große Ressourcenbasis war schon zuvor vorhanden. Neu ist, dass einzelne Projekte zunehmend mit konkreteren wirtschaftlichen und technischen Entwicklungspfaden unterlegt werden.

Die Chancen liegen in der Kombination aus mehreren fortgeschrittenen Assets, laufender Exploration, einer großen diversifizierten Ressourcenbasis und einer Bilanz, die durch Cash und börsennotierte Beteiligungen gestützt wird. São Jorge könnte mit dem Übergang in Pre-Feasibility-Arbeiten zum kurzfristig wichtigsten Entwicklungsschwerpunkt werden. Gleichzeitig können neue Bohrergebnisse bei São Jorge und Yarumalito sowie Fortschritte bei Whistler, Crucero und weiteren Assets zusätzliche Werttreiber liefern.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Redaktionelle Quellenbasis, Methodik und Informationsstand

Der Beitrag basiert auf öffentlich zugänglichen Originalquellen von GoldMining Inc. und den technischen Berichten zu den genannten Projekten. Berücksichtigt wurden insbesondere: GoldMining Inc., "GoldMining Files PEA Technical Report for its São Jorge Project, Brazil", 22.07.2026; "GoldMining Issues Mid-Year 2026 Shareholder Update", 25.06.2026; "GoldMining Announces Positive PEA Highlighting $532 Million After-Tax NPV and 42% IRR at its São Jorge Project, Brazil", 11.06.2026; "GoldMining Files PEA Technical Report for its La Mina Project, Colombia", 08.06.2026; "GoldMining Commences 2026 Exploration Drilling Program at its Yarumalito Gold-Copper Project, Colombia", 26.05.2026; "GoldMining Announces Updated PEA Highlighting $1.0 Billion After-Tax NPV and 32% IRR at La Mina Project, Colombia", 28.04.2026; sowie "GoldMining Updates Mineral Resource Estimate with Inclusion of Antimony at its Crucero Gold Project, Peru", 17.02.2026. Direkter Quellenzugang: GoldMining-Newsseite Direkte Primärquellen: São Jorge TR | Mid-Year | São Jorge PEA | La Mina TR | Yarumalito | La Mina PEA | Crucero MRE | São Jorge Drilling | Whistler/USGO | Ressourcentabelle | Corporate Presentation

Quelle Intro-Bild: KI generiert

Informationsstand: 01. Oktober 2026. Die News-Seite von GoldMining Inc. wies zum Redaktionsschluss den 22. Juli 2026 als jüngste Pressemitteilung aus. Die in der Portfolio-Grafik genannten Beteiligungsquoten und Aktienzahlen stammen dagegen aus unterschiedlichen, überwiegend im Jahr 2025 veröffentlichten Unternehmensunterlagen und sind keine aktuellen Beteiligungsangaben zum Veröffentlichungsdatum. Eine laufende Aktualisierungspflicht besteht - vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Pflichten - nicht. Spätere Änderungen der Unternehmens-, Projekt-, Markt- oder Rechtslage können einzelne Aussagen überholen.

SRC und der Autor haben die Angaben des Unternehmens und der technischen Drittquellen nicht unabhängig technisch, geologisch, rechtlich oder wirtschaftlich verifiziert und keine eigene Unternehmensbewertung, DCF-Berechnung, Ressourcenschätzung, Reservenschätzung, metallurgische Untersuchung oder Machbarkeitsstudie erstellt.

Technische Angaben und Qualified Persons

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben stammen aus den jeweiligen Unternehmensmeldungen und NI-43-101-Berichten. Für den São-Jorge-Technical-Report und die Meldung vom 22. Juli 2026 benannte GoldMining Imola Götz, M.Sc., P.Eng., F.E.C., Vice President Project Development, als Qualified Person für die dort enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen. Für die La-Mina-Meldung und die zugehörigen technischen Informationen wurde Imola Götz, M.Sc., P.Eng., F.E.C., als Qualified Person benannt; die La-Mina-Mineralressourcenschätzung wurde unter der Verantwortung von Scott Wilson, C.P.G., SME, erstellt. Für die Crucero-Mineralressourcenschätzung wurde Gregory Z. Mosher, P.Geo., Principal Geologist von Global Mineral Resource Services und unabhängig vom Unternehmen, als Qualified Person für die MRE benannt; Tim Smith, Vice President Exploration von GoldMining, wurde für die übrigen wissenschaftlichen und technischen Informationen benannt. Für weitere Projekte gelten die in den jeweiligen technischen Berichten bezeichneten Qualified Persons. SRC und der Autor sind keine Qualified Persons.

Mineral Resources, Mineral Reserves und AuEq

Mineral Resources sind keine Mineral Reserves und besitzen keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Inferred Mineral Resources weisen eine geringere geologische Sicherheit auf und können nicht unmittelbar in Mineral Reserves umgewandelt werden. Es besteht keine Gewähr, dass Mineral Resources durch weitere Arbeiten in höher klassifizierte Ressourcen oder Reserven überführt werden können. Goldäquivalent- beziehungsweise AuEq-Angaben sind rechnerische Vergleichsgrößen, deren Höhe von den jeweils verwendeten Metallpreisen, metallurgischen Recoveries und weiteren Annahmen abhängt. AuEq-Werte verschiedener Projekte sind daher nur eingeschränkt unmittelbar vergleichbar.

Preliminary Economic Assessments und Studienwerte

Die PEAs zu São Jorge und La Mina sind vorläufiger Natur. Sie enthalten Inferred Mineral Resources, die geologisch als zu spekulativ gelten, um die wirtschaftlichen Überlegungen anzuwenden, die eine Einstufung als Mineral Reserves ermöglichen würden. Es besteht keine Gewissheit, dass die in den PEAs dargestellten wirtschaftlichen Ergebnisse realisiert werden. Angaben zu NPV, IRR, Payback, CAPEX, AISC, Produktionsmengen, Minenlaufzeiten, Durchsatz und Recoveries sind Modellwerte auf Basis der jeweiligen Studienannahmen und keine tatsächlich erzielten Ergebnisse oder Garantien für eine spätere Produktion.

Insbesondere beruhen die Basisfälle der 2026er Studien auf festgelegten Metallpreisannahmen. Höhere oder niedrigere Gold-, Kupfer- und Silberpreise können die modellierten Wirtschaftlichkeitskennzahlen wesentlich verändern. Auch Kosteninflation, technische Änderungen, Genehmigungsauflagen, Finanzierungskonditionen und metallurgische Ergebnisse können spätere Studienwerte erheblich beeinflussen.

Strategische Beteiligungen und Bilanzangaben

Der im Beitrag genannte Wert von rund 185 Mio. US-Dollar an Cash und börsennotierten Wertpapieren stammt aus dem Unternehmensupdate vom 25. Juni 2026 und ist eine stichtagsbezogene Unternehmensangabe. Die Marktwerte der Beteiligungen an U.S. GoldMining Inc., Gold Royalty Corp., NevGold Corp. und gegebenenfalls weiteren börsennotierten Gesellschaften unterliegen Kursschwankungen und können sich seit dem genannten Stichtag wesentlich verändert haben. Die in der Portfolio-Grafik dargestellten Aktienzahlen und Beteiligungsquoten beziehen sich auf unterschiedliche historische Stichtage und dürfen nicht als aktuelle Beteiligungsangaben zum Veröffentlichungsdatum verstanden werden. Der Wert dieser Beteiligungen ist nicht mit frei verfügbarem Cash gleichzusetzen.

Explorations- und Bohrergebnisse

Einzelne Bohrabschnitte und Explorationsergebnisse sind nicht notwendigerweise repräsentativ für durchschnittliche Gehalte, Kontinuität, Größe oder Wirtschaftlichkeit einer gesamten Lagerstätte. Neue Explorationsergebnisse außerhalb bestehender Mineralressourcen dürfen nicht automatisch als zusätzliche Ressourcenunzen behandelt werden. Erst eine ordnungsgemäß erstellte und veröffentlichte Mineralressourcenschätzung kann feststellen, ob und in welchem Umfang neue Ergebnisse in eine Mineral Resource einbezogen werden können.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Beitrag enthält beziehungsweise verarbeitet zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen, insbesondere hinsichtlich weiterer Bohrergebnisse, Ressourcenerweiterungen, der Aufnahme und Durchführung von Pre-Feasibility-Arbeiten, Genehmigungsverfahren, möglicher Projektentwicklungen bei São Jorge und La Mina, potenzieller Synergien im kolumbianischen Mid-Cauca-Portfolio, der weiteren Entwicklung von Crucero, Yellowknife und Whistler sowie möglicher Transaktionen oder Wertfreisetzungen aus nicht zum Kernportfolio zählenden Assets. Solche Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen, Planungen, Annahmen und Schätzungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Besondere Risiken

Investitionen in Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen sind spekulativ und können zu erheblichen Verlusten bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Zu den wesentlichen Risiken zählen Schwankungen der Gold-, Kupfer-, Silber-, Antimon- und sonstigen Rohstoffpreise, geologische und metallurgische Unsicherheiten, Änderungen von Ressourcenmodellen, fehlende Mineralreserven, technische und operative Risiken, Kosteninflation, Finanzierung und Verwässerung, Genehmigungs- und Umweltrisiken, soziale und lokale Akzeptanz, Infrastruktur- und Lieferkettenrisiken, Wechselkursrisiken sowie politische, steuerliche, rechtliche und regulatorische Risiken in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru.

GoldMining ist derzeit kein kommerzieller Minenproduzent. Eine positive PEA stellt weder eine Bauentscheidung noch eine Garantie für Finanzierung, Genehmigung, Bau, Inbetriebnahme oder profitable Produktion dar. Die Diversifikation über mehrere Projekte und strategische Beteiligungen kann einzelne projektspezifische Risiken reduzieren, beseitigt diese jedoch nicht.

Regulatorische Transparenz

Die Transparenzangaben orientieren sich, soweit einschlägig, insbesondere an Art. 20 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, den §§ 85 und 86 WpHG sowie den Transparenzgrundsätzen der British Columbia Securities Commission für Promotional Communications. Soweit der Beitrag als Investment Recommendation im Sinne der MAR eingeordnet wird, sind die einschlägigen Organisations-, Offenlegungs- und gegebenenfalls Anzeigepflichten der jeweils verantwortlichen Ersteller und Verbreiter zu beachten; dies gilt für eine etwaige Tätigkeit der SRC nach § 86 WpHG nur, soweit sie an einem konkreten Erstellungs- oder Verbreitungsweg beteiligt ist. Diese Bezugnahme bedeutet nicht, dass BaFin, BCSC oder eine andere Aufsichtsbehörde diesen Beitrag geprüft, genehmigt oder dessen Richtigkeit bestätigt hat. Dieser Hinweis stellt keine Rechtsberatung dar.

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