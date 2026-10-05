Das KI-Wettrennen elektrisiert im wahrsten Sinne des Wortes derzeit die Börse. Denn Energie ist ein entscheidender Faktor. Davon profitiert zunehmend 2G Energy. Der Auftragseingang im dritten Quartal 2026 ist explodiert. Wesentlicher Treiber ist ein neuer Großauftrag über 275 MW aus der Rechenzentrumsbranche. Dies übertrifft die gesamte Produktion von 2G im Geschäftsjahr 2025. Während sich der Goldpreis auf hohem Niveau weiterhin eine Auszeit nimmt, befindet sich Lahontan Gold im Rennen um den geplanten Start der Goldproduktion im kommenden Jahr auf der Zielgeraden. Im jüngsten Interview gibt es ein spannendes Update. Die Ressource wächst und hat noch viel Potenzial. Die Mine soll zum großen Teil mit Fremdkapital finanziert werden. Der hohe Goldpreis soll eine schnelle Rückzahlung ermöglichen. Davon sollte die Lahontan-Aktie profitieren. An der Börse stehen Quantum-Aktien derzeit nicht im Fokus. Im Wettlauf der Branche scheint sich das Ziel derzeit zu ändern. Die jüngste Meldung von D-Wave Quantum zeigt, dass man vorne mit dabei ist.Den vollständigen Artikel lesen ...
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