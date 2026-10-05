Hamburg (ots) -Von Weltpolitik bis Wirtschaftskriminalität, vom gesellschaftlichen Zusammenhalt bis zum Verhältnis von Mensch, Tier und künstlicher Intelligenz: Zehn Bücher stehen auf der Longlist für den NDR Sachbuchpreis 2026. Die Nominierungskommission hat sie aus mehr als 130 eingereichten Titeln aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgewählt.Wie verändert sich unsere Welt - und wie lässt sie sich besser machen? Die zehn nominierten Sachbücher richten den Blick auf politische Umbrüche und historische Entwicklungen, auf Macht und Moral, gesellschaftliche Konflikte und technologische Veränderungen. Sie analysieren, hinterfragen und eröffnen neue Perspektiven auf zentrale Fragen unserer Zeit."Die Bücher unserer Longlist zeigen, was ein starkes Sachbuch leistet: Es ordnet ein und klärt auf, bringt Struktur in die unübersichtliche Welt. Es widersteht dem Drang zur einfachen Antwort und eröffnet neue Perspektiven auf vermeintlich Bekanntes. Die Auswahl verbindet analytische Schärfe mit erzählerischer Kraft - und vor allem mit dem Mut, sich den großen Fragen der Gegenwart zu stellen", sagt Dr. Ulrich Kühn, Vorsitzender der Nominierungskommission des NDR Sachbuchpreises.Die Longlist für den NDR Sachbuchpreis 2026:Philipp BlomDie strauchelnde Welt. Eine Globalgeschichte 2001 - 2014 [Hanser]Anne Brorhilker + Traudl BüngerCum/Ex, Milliarden und Moral. Warum sich der Kampf gegen Wirtschaftskriminalität lohnt [Heyne]Cathryn Clüver AshbrookDer amerikanische Weckruf [Brandstätter]Carsten GanselAusradiert? Wie die Literatur der DDR verschwand [Reclam]Katja Gloger + Georg MascoloDas Versagen. Eine investigative Geschichte der deutschen Russlandpolitik [Ullstein]Ruth HoffmannRaubzug von rechts. Familie, Freiheit, Widerstand: Wie die Rechte unsere Werte kapert und für ihre Zwecke missbraucht [Goldmann]Christoph KochHallo, wie fühlst du dich heute? Wie künstliche Intelligenz unsere Beziehungen verändert [Kein&Aber]Maria-Sibylla LotterOpfer. Über Verwundbarkeit als Selbstbild. [Hanser]Nobert Sachser + Niklas KästnerTierwelt am Limit. Die erstaunlichen Anpassungsstrategien der Wild- und Haustiere und ihr Scheitern im Anthropozän [Rowohlt]Liya YuHirn statt Moral. Warum Neuropolitik den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichert (Econ]Die Nominierungskommission bewertete die eingereichten Bücher nach den Kriterien Relevanz, Originalität, Lesbarkeit und nachhaltige Wirkung. Aus der Longlist werden im nächsten Schritt die drei Titel ausgewählt, die in die engere Auswahl für den NDR Sachbuchpreis 2026 kommen.Der Norddeutsche Rundfunk zeichnet mit dem Sachbuchpreis ein in deutscher Sprache verfasstes Werk aus, das gesellschaftlich relevante Themen auf besondere Weise vermittelt und neue Perspektiven auf die Gegenwart eröffnet. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.Weitere Informationen gibt es online unter ndr.de/ndrsachbuchpreis (https://www.ndr.de/kultur/buch/sachbuchpreis/ndr-sachbuchpreis-2026-alle-informationen,sachbuchpreisindex-100.html)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6364515