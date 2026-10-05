Sankt Augustin (ots) -Die ANINOVA-Stiftung ruft zu Spenden für gerettete Tiere auf - gemeinsam können bis zu 60.000 Euro zusammenkommen.Nur noch bis Mittwoch bleibt Zeit, mit einer Spende doppelt zu helfen: Die ANINOVA-Stiftung ruft dringend dazu auf, fünf Lebenshöfe und ihre geretteten Tiere mit einer Spende zu unterstützen. Am 7. Oktober um 23:59 Uhr endet die Verdopplungsaktion. Bis dahin verdoppelt die Stiftung jede Spende über die gemeinsame Aktionsseite auf betterplace.org (https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/57517-deine-spende-zaehlt-doppelt-fuer-die-tiere-auf-fuenf-lebenshoefen) - bis zu einem Spendenvolumen von 30.000 Euro. Aus 25 Euro werden so 50 Euro für Futter, tierärztliche Versorgung und die Sicherheit der Tiere. Doch die Zeit läuft: Damit der Verdopplungstopf vollständig ausgeschöpft wird, braucht es jetzt weitere Spenden. Jeder Euro, der bis Mittwoch eingeht, hilft doppelt.Jetzt spenden - die Verdopplungsaktion endet am MittwochAuf Lebenshöfen finden Tiere ein Zuhause, die aus der Massentierhaltung, aus anderen Formen der Ausbeutung oder vor der Tötung gerettet wurden. Dort leben sie ohne wirtschaftliche Nutzung.Damit dieses Zuhause dauerhaft sicher bleibt, brauchen die Höfe Unterstützung: Futter und Einstreu müssen gekauft, tierärztliche Behandlungen bezahlt und Ställe sowie Zäune instand gehalten werden. Manche Tiere benötigen aufgrund ihrer Zucht oder ihrer früheren Haltung besondere Pflege und medizinische Versorgung. Diese Verantwortung tragen die Lebenshöfe über viele Jahre.Die Spendenaktion hilft dabei, diese laufenden Aufgaben zu finanzieren. Auch kleine Beträge tragen dazu bei - und ermöglichen während der Aktion doppelte Unterstützung.30.000 Euro stehen zur Verdopplung bereitFür jeden Euro, der über die gemeinsame Aktionsseite gespendet wird, gibt die ANINOVA-Stiftung einen weiteren Euro dazu, bis der Verdopplungstopf ausgeschöpft ist. Erreichen die Spenden bis zum Aktionsende insgesamt 30.000 Euro, stehen gemeinsam mit dem Stiftungsbeitrag 60.000 Euro für die fünf Lebenshöfe zur Verfügung. Jeder Hof erhält dann 12.000 Euro.Fünf Lebenshöfe profitieren zu gleichen TeilenDie gesammelte Aktionssumme wird gleichmäßig auf folgende Höfe verteilt:1.) Sentana Dorf (https://dhabhac.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/0hVCuWrGnh9K9pFqrq3t_2NL01MK3_1iCMdyW_an5cWyPPvFz_dLb5ivvqeL13UebExFcxs3BPwVjDpe9X6Q0H5FUT-tiJOgvTwKfyWTOmXKblBZQK86PG8h5m3p2ChocTNVQkbvNtudMJ4TXgbAmfYk_j-EcRYAtIo7IHaxeT4-5DmS-tOVNXaCxZhgVs0gCj0p4Z8OjDPHcqnv0vU5X_LUUJAFpicv8YoLhl2888Xu__bWva3rCcDmn_e7sU1l2XzDVlzIPVU0z6mLz1VJ3XUm0AZoJrPVXaEHygY)- Bielefeld / NRW2.) Initiative Lebenstiere (https://dhabhac.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/l-CnwXMFC7cIvI90wnnzni_WHhFo3Lpdq8t22yZnahqJWaY-AiHfuGQ45aTW6wgu3lMCWtev_ohkXHgCsWHRbCJ1JCiGON0oIsaNHFy_nte1RZS_w9B4rkWt9ruooyPDPhVKLU2eNQ_BnntfMLSi0VBYLXgRbGNl7l0syQ5IHwCHIwgkKoNJZrbpmFU2Wn0nfB7oeRaDTHiEzFIcMUhImmi7wtrpbUJqf7Llr7EZm8zR6176FIcLPETQHN8aKfdUSBv5cVyiF7w8aI9KmWFKvVDwBg) - Schlitz / Hessen3.) Lebenshof KuhKlang (https://dhabhac.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/LKpekNd1dft4Qte8P1HGOxSNiB7I8wAM1zT9Of-5UHBbXT6XjgOPkLbeooPlvwfKBv3CiQIuEZ1YSK-nyK9w5W0lkXBY9UzOpgU4qqZhUBlgPS5YmCIb8sW__AYMkmlC9oyLNr8NqqKNPAFDk9as_Od-dhQURmXXy8XCv2JcFV25iu7a3S8Rr7eyA9vxd-KNwpz_yM2oG0U5BdKNgKOuorvmmhBiFZ7J_17CSmt0sfRya4-H7L9_uLJfzmTX5QGzQzMvONCl4xtZyuPTurrBx1Qa-lchzY6zs4ImFM2P)- Irsee / Bayern4.) Lebenshof SchaZi (https://dhabhac.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/o0hEHnRe5twyFp5qEhhbdNMtr5PuLdsU2FaNmSx83mUlE2tuLi1nSFULRNPGbfkB9tLbv41hDA9up3vXi42w6RUtVaGwmo9earshPcEe1clhPF8VOSNBTytFStQWvS7Kri4ZdGD7iQdRHUZoDAEyz3_PjRl2el1bWtyevrc8czFLSQsZn2SrEwZauGhQ__NeQ52y16krJDp4BNtteCSp5dm55605ed_K8zTAwr-pzsWxZ9SUDYzfxCY7rt8yxgkrOBAz5Z-BqUYUERSSVAg6CmYR)- Bad Grönenbach / Bayern5.) Lebenshof Glücksplätze (https://dhabhac.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/UUkp9IMLG_UzYukAUOcUG45HdP5PLJWb_Ug1tO1DmZIrAncjfuVQzTNv73HGM9qYuSIhGZkKFA9L8bWpm6xIAqN6dVHagwPqmqvB-Ah2WZEV0hWOZURNGQLN2s513V1HfpTdZoaXnU8NrDYJO6ChP5wfimxbas6_Dlsj_msaWFvkXS-0MvAfezaSDQjG0xi3NG1HJUvsSbf5L8G4qZ8PHYsVmEfvHoLRRVl40Skresox5UG4kwpz9zaqPgmhhwg6jtbMxTn2Xo1B50pAcfTNWP4Y9FctOdcx2LBsqz0y_g)- Gnutz / Schleswig-HolsteinJetzt spenden - die Verdopplungsaktion endet am MittwochWer die geretteten Tiere unterstützen möchte, kann noch bis 7. Oktober 2026 um 23:59 Uhr über die gemeinsame Aktionsseite spenden. Die Verdopplung erfolgt gesammelt nach Ende der Aktion und ist auf insgesamt 30.000 Euro begrenzt.Hier spenden und doppelt helfen: Zur Spendenaktion auf betterplace.org (https://www.betterplace.org/de/fundraising-events/57517-deine-spende-zaehlt-doppelt-fuer-die-tiere-auf-fuenf-lebenshoefen)Die ANINOVA-Stiftung bittet außerdem darum, den Spendenaufruf weiterzugeben und weitere Menschen auf die zeitlich begrenzte Verdopplung aufmerksam zu machen.Über die ANINOVA-StiftungDie ANINOVA-Stiftung (https://dhabhac.r.bh.d.sendibt3.com/tr/cl/_IX0YPuL1pD1M9wBl8zPZikv7pUhgZAv-QjX_AZY2uBddWNLYx5nnMEiKlGv614hkgVRSkkjDLFvmRkdCXfdSstAsrY1x9BhME-XbM4MMbmoV9rIYkXnG85VTv5m-sfppFg4XFB747ka4RnQ2By9wnMO86nXKRDtGoNvR5EjllwmBVnTxX_eQOXNOJCkvHcEv2-ZfKGhglYwhpzj0riNZ9mrFRYYqFA5jcaQjXZ0ofKtgRJk4gC5OY2ifdmRxniTXYHyohnWQjaZQiehUHH97y9lqT5lHou4Bx3PGQ) engagiert sich für Tiere aus der industriellen Tierhaltung und setzt sich für die Förderung einer veganen Lebensweise ein. Ein zentraler Schwerpunkt der Stiftungsarbeit ist die Unterstützung veganer Lebenshöfe, die geretteten Tieren ein lebenslanges, sicheres Zuhause bieten. Darüber hinaus stärkt die Stiftung mit ihrem Projekt " Tierpatenschaft mit Herz" die individuelle Versorgung geretteter Tiere. Ziel der ANINOVA-Stiftung ist es, gesellschaftliche Verantwortung für Tiere sichtbar zu machen und konkrete Gegensätze zu einem auf Ausbeutung basierenden Ernährungssystem aufzuzeigen.Pressekontakt:Ada BrandtProjektmanagerin für die finanzielle Förderung von LebenshöfenANINOVA-StiftungTelefon: 0151 17562150E-Mail: ada@aninova-stiftung.deOriginal-Content von: ANINOVA-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181093/6364514